El SPPG que alguna vez causó envenenamiento en las islas Riau ahora puede volver a operar

Islas Riau, VIVA – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) otorgó nuevamente permisos operativos para la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) Río Lakam en Karimun Regency, provincia de las islas Riau (Kepri).

Anteriormente, las actividades de la cocina se detuvieron después de que surgieron casos. envenenamiento lo que les sucedió a varios beneficiarios del programa Comidas nutritivas gratis (MBG).

El jefe del Coordinador de BGN de ​​Karimun Regency, Anas Fitrawanda, explicó que el SPPG Sungai Lakam comenzará a operar nuevamente el jueves 6 de noviembre de 2025.



Dijo que esta decisión se tomó después de un largo proceso de inspección, evaluación y capacitación de los jefes de cocina.

«El SPPG Sungai Lakam, que fue detenido en septiembre, ha comenzado a operar nuevamente. Se ha emitido una orden para activar las operaciones del SPPG», dijo Anas, citado por EntreDomingo 9 de noviembre de 2025.

Según él, la dirección del SPPG se ha comprometido a reforzar las normas de higiene y seguridad alimentaria. Este paso incluye una mayor atención en todas las etapas de almacenamiento, procesamiento y servicio de alimentos para miles de beneficiarios del programa MBG.

El propio SPPG Sungai Lakam es conocido como uno de los comedores de alimentos más grandes de Karimun Regency, que cada día prepara comidas nutritivas para unos 4.000 beneficiarios. Por este motivo, BGN presta especial atención a la calidad de los ingredientes alimentarios y a la limpieza del equipo utilizado.

Para obtener información, el SPPG de Sungai Lakam se detuvo el jueves 25 de septiembre de 2025, después de que se informara que 14 estudiantes en Karimun Regency habían sufrido envenenamiento.

Decenas de estudiantes fueron envenenados después de supuestamente comer alimentos del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) producido por SPPG Sungai Lakam Timur.