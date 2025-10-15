Jacarta –

El analista político Boni Hargens evalúa la decisión del presidente Prabowo Subianto de nombrar una Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) policia nacional como modelo nacional de gestión de alimentos nutritivo marca un nuevo capítulo en la transformación institucional de la policía indonesia.

Considera que el presidente Prabowo ha colocado a la Policía Nacional en un papel estratégico como agente desarrollo social.

Según Boni, esta política refleja la dirección de reformas fundamentales que redefinen la posición de la Policía Nacional en el ecosistema de desarrollo nacional.

«Esta transformación cambia la narrativa sobre el papel de las instituciones de seguridad en la democracia indonesia moderna. La Policía Nacional ya no es vista únicamente como un aparato de aplicación de la ley, sino como un socio estratégico para acelerar el desarrollo humano. Este enfoque refleja una profunda comprensión de que la resiliencia nacional no solo se construye a través del poder coercitivo, sino también a través de la inversión en bienestar y capacidad. público«, dijo Boni en su declaración escrita, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Explicó que el reposicionamiento institucional de la Policía Nacional está en línea con las tendencias globales, es decir, que la seguridad esté cada vez más involucrada en los programas de desarrollo social.

Sin embargo, el alcance institucional de la Policía Nacional es un activo estratégico para garantizar el acceso igualitario a alimentos nutritivos.

«La Unidad de Organización de Alimentos y Nutrición (SPPG) de la Policía Nacional representa una innovación institucional que responde a la complejidad de los desafíos nutricionales y alimentarios en Indonesia. Este programa está diseñado no sólo para superar el problema de la disponibilidad de alimentos, sino también para garantizar una nutrición de calidad adecuada para todos los niveles de la sociedad, especialmente los grupos vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos», dijo.

El jefe de la policía nacional revisa el SPPG de la policía de Jembrana (Doc: Especial) Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Boni afirmó que la ventaja del modelo SPPG reside en la combinación de la capacidad organizativa de la Policía, extendida hasta el nivel de las aldeas, con un profundo conocimiento del contexto local.

Una estructura de mando clara, continuó, permite una implementación rápida y coordinada del programa, mientras que la cercanía a la comunidad facilita la adaptación del programa a las necesidades específicas de cada región.

Por otro lado, según él, la soberanía alimentaria, energética y hídrica ocupan la primera posición en la jerarquía de Asta Cita, lo que refleja la prioridad estratégica del nuevo gobierno hacia la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo.

«El programa SPPG de la Policía Nacional es un instrumento para hacer operativa esta visión de soberanía alimentaria. A través del SPPG, el Estado no sólo garantiza la distribución de alimentos, sino que también construye un sistema que fortalece la capacidad de producción local, reduce la dependencia de las importaciones y aumenta la resiliencia a los shocks externos como la crisis climática o la volatilidad de los precios globales», dijo.