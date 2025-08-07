El spin -off de ‘The Office’ sigue al periódico con dificultades

Dunder Mifflin está de vuelta. Bueno, no exactamente. Pero el equipo documental que filmó dentro de la oficina de la compañía de papel ficticio ha regresado, y esta vez con un nuevo tema.

«El papel«Una rama de la querida comedia de situación de NBC»La oficina«Sigue al personal de un periódico del Medio Oeste en dificultades, que emplea a Oscar Martínez favorito de la serie original (un papel reprendido por Oscar Nuñez). La serie de comedia simulada debuta en Peacock con cuatro episodios el 4 de septiembre.

En el trailer, un ambicioso periodista llamado Ned Sampson (Domhnall Gleeson) se une al Toledo Truth Teller como editor en jefe, con grandes ideas sobre cómo revitalizar el periódico, que comparte espacio de oficinas con una compañía de papel higiénico. Debe luchar contra los recortes presupuestarios y motivar a un grupo de empleados de Ragtag interpretado por Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Nuñez. Las estrellas invitadas incluyen a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

«¿Cuántos de ustedes han escrito realmente para un artículo antes?» Ned pregunta a sus pronto periodistas superestrella, quienes anteriormente se basaron en historias de Clickbait y artículos preescritos con licencia de Associated Press.

«Escribí un artículo en la secundaria», responde un empleado. Otro dice: «He tuiteado».

«The Paper» está co-creado por Greg Daniels (de «The Office») y Michael Koman (de «Nathan para ti»). Ambos también sirven como showrunners, productores ejecutivos y escritores. Otros productores ejecutivos incluyen al creador original de la «oficina» Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas. La serie proviene de Universal Television, una división de Universal Studio Group.

Mire el trailer de «The Paper» a continuación.