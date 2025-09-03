Hace veinte años, un equipo de películas documentales entregó sus cámaras en los empleados de la compañía de papel Dunder Mifflin de Scranton en «The Office». Ahora, han vuelto a cambiar la vuelta para la última comedia simulada de Greg Daniels, Pavo real‘s «El papel. » Aunque «The Office», el remake estadounidense de Ricky Gervais y la serie de la BBC de Stephen Merchant, era una novedad en ese momento, los televidentes se han aceptado bien con este estilo de comedia en comedias de situación como «Parques y recreación», «Abbott Elementary» y «St. Denis Medical «. Con «The Paper», Daniels, el cocreador Michael Koman y varios otros ex alumnos de «The Office» están poniendo el foco en un tipo de compañía de papel muy diferente: el cajero de la verdad en descomposición de Toledo en Ohio toma un momento para resolver sus problemas, pero para el final de la temporada, tiene todas las características de ser tan ingeniosas e icónicas.

A medida que se abre «The Paper», el público se entera de que Dunder Mifflin fue comprado por Enervate, una compañía con sede en Toledo, justo antes de la pandemia. Al escuchar la noticia, la tripulación se dirige a Ohio a la Torre de Teller Truth. Enervate posee el periódico, que tiene solo un puñado de empleados. Sin embargo, el negocio sigue siendo rentable porque es principalmente un vendedor de tejido para el baño. Sin embargo, el recién contratado editor en jefe del Toledo Truth Teller, Ned Sampson (Domhnall Gleeson), un ex vendedor superior bajo la marca Softie Tissel de Eneverate, está lista para revivir el papel.

Ansioso por comenzar en su nuevo papel, Ned se da cuenta rápidamente de que el cajero de la verdad está en mucho peor de lo que esperaba. Secuestrado en la misma habitación que el equipo de ventas del Softie, los empleados del periódico no están exactamente disponibles para las últimas noticias. Está yegua pritti (Chelsea Frei), el único empleado con cualquier experiencia editorial. Desafortunadamente, se ha reducido a sacar historias de pelusa del cable AP y jugar a Tetris para que se ajusten al papel torpe y lleno de anuncios. Nicole Lee (Ramona Young) es responsable de la circulación, pero su papel realmente implica robar la información de los suscriptores para aumentar los ingresos minúsculos del documento. Barry (Duane Shepard Sr.) es más una reliquia que un empleado real. Finalmente, está el ilustre Esmerelda Grand (Sabrina torpequien fue nominado para un Emmy para su papel en la temporada 2 de «The White Lotus»), el editor gerente interino que se enfoca en distribuir Clickbait en toda la plataforma en línea del documento. Ella tiene el guardarropa y la dramática de una esposa mafia, y está claramente amenazada por la llegada de Ned, pero se niega a ser usurpada por él.

El resto de la sala de redacción de Ned consiste en empleados enervados que esperan ser voluntarios y ver sus líneas impresas. Detrick Moore (Melvin Gregg) es el vendedor que complace a las personas que no es excelente en su trabajo, y los contadores, Adelola Osofin (Gbemisola Ikumelo), Adam Cooper (Alex Edelman) y Oscar Martinez (Oscar Nuñez, repitiendo su papel de «la oficina»), todos están ansiosos por cambiar las cosas en el trabajo. Haciendo malabarismos con recursos escasos, un equipo extremadamente verde y, con Esmeralda y el jefe de estrategia de Enervate, Ken Davis (Tim Key), sabotándolo a cada paso, Ned intenta resucitar al cajero de la verdad a su antigua gloria.

Hacer un seguimiento digno de «The Office» siempre iba a ser una tarea casi imposible, y ciertamente lleva algún tiempo a que esta serie se calienta. Con reminiscencia de la temporada 1 de «Parks and Rec», la primera mitad de «The Paper» se siente un poco torpe. Inicialmente, el humor no aterriza, y los actores, aunque talentosos, no parecen en casa en sus personajes. El comienzo de la primera temporada de 10 episodios parece que los espectadores están viendo a varios artistas de improvisación en un ensayo caótico. Las cosas comienzan a gelarse a la mitad de la temporada, especialmente a medida que se revelan más aspectos de las personalidades y la vida personal de los personajes.

Episodio 5, «Scam Alert!», Comienza a cambiar el rumbo. En el episodio, el Departamento de Policía de Toledo lo atribuye a NED sobre un baghesher que se aprovecha de las mujeres en un sitio de citas en línea. A medida que los reporteros comienzan su investigación, se dan cuenta de que alguien en la sala de redacción está conectado con la estafa. Este episodio en particular muestra qué podría ser «The Paper», y allane el camino para los episodios restantes, que son tan divertidos como memorables.

«El papel» no lo saca inmediatamente del parque, y como con «la oficina» y «Parks and Rec», tiene algunos dolores de crecimiento iniciales. Aún así, si sigue el curso y gana una audiencia fiel, «el artículo» tiene el potencial de tener un impacto duradero mientras destaca una industria querida y necesaria que hace mucho tiempo más allá de su gloria, pero que vale la pena luchar.

Los 10 episodios de «The Paper» se estrenan el 4 de septiembre en Peacock.