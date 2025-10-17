El spin-off de ‘Fire Country’ es de madera

Desde 2012, el superproductor Dick Wolf ha construido un imperio sobre los cimientos establecidos por “Chicago Fire”, expandiendo la serie a todo un universo de procedimientos con su propia noche dedicada en NBC. Ahora que la cadena rival CBS tiene su propio éxito en “País del fuego» (que ahora entra en su cuarta temporada), la institución de transmisión parece estar siguiendo el mismo manual de procedimientos de primeros auxilios. Un spin-off, «País del sheriff”, se estrena esta semana; si el programa tiene éxito, uno imagina que “Med Country” y “Justice Country” no se quedarán atrás.

Pero cualquier éxito que pueda disfrutar “Sheriff Country”, creada por Matt López (la nueva versión de “El padre de la novia”) y producido por Jerry Bruckheimer, no se deberá a su calidad independiente. Comenzando con el nombre absurdo: “Fire Country” es un lugar donde ocurren incendios forestales; ¿Es “Sheriff Country” un lugar donde… ocurre el sheriff? – y a partir de ahí, el programa es una versión genéricamente concebida y ejecutada sin problemas de la aplicación de la ley en una pequeña ciudad. Esa premisa ya es desmentida por el hecho de que “Sheriff Country”, que se desarrolla en el mismo puesto rural de California, pero filmado en Canadá, que “Fire Country”, el ficticio y supuestamente pequeño Edgewater, a pesar de que la mayoría de sus personajes son nuevos. (Las estrellas de «Fire Country», Max Thieriot y Diane Farr, hacen cameos, y algunos protagonistas fueron presentados previamente en el programa insignia a través de un piloto de puerta trasera). La configuración solo se degrada aún más a lo largo de los cuatro episodios proyectados para los críticos.

Morena Baccarin, una actriz experimentada que ha tenido mucho mejor desempeño en otros lugares, interpreta al titular Mickey Fox, el jefe interino de la fuerza policial del condado relacionado con los Leones de “Fire Country” a través de un matrimonio disuelto desde entonces. Mickey es presentado amigablemente cuando la vemos hablando con dos hermanos del borde del homicidio mutuo con su arma apuntando a ellos y la de ellos entre sí. Es una extraña mezcla de acción e intento de cordialidad que no se vuelve más fluida a medida que avanza la temporada. Uno de los hermanos luce un traje y una cola de caballo al estilo de John Travolta en “Pulp Fiction”, el primero de muchos adversarios de Mickey que parecen caricaturas tontas, como una pandilla de cultivadores de marihuana que drogan y esclavizan a estudiantes universitarios desprevenidos para que trabajen en sus cultivos. (¡Parece innecesario ahora que la marihuana es una industria semilegal multimillonaria!) Si el objetivo del programa es crear un retrato íntimo de una comunidad muy unida, los antagonistas de la semana trabajan con propósitos opuestos para lograr ese objetivo.

Mickey solo es sheriff interino por ahora, ya que aún no ha sido elegido oficialmente después de heredar el papel de su antiguo jefe. Para complicar su campaña están las luchas de Mickey con su hija Skye (Amanda Arcuri), una adicta en recuperación con un novio de mala influencia, y su padre Wes (W. Earl Brown), un ex convicto torpemente descrito como «el santo patrón de los forajidos de Edgewater». Cuando Skye se topa con el cadáver de dicho novio, da inicio a la historia más amplia de “Sheriff Country” para llenar el espacio entre robos a mano armada, casos de abuso y otros delitos locales; aunque de manera confusa, concluye bastante rápido, dejando el resto de la temporada en una lista abierta. La propia Skye casi no tiene características distintivas aparte de su frágil estado y su propensión a tomar decisiones terribles, especialmente cuando la investigación sobre la muerte de su novio se pone en marcha. Mientras tanto, el contraste entre Wes, que rompe las reglas y desprecia al gobierno, y la profesión elegida por su hija está demasiado torpemente trazado (Mickey lamenta su “reputación de malo” y, en un momento, abruptamente le arroja algo a Wes con frustración) como para tener mucho peso.

En su búsqueda por demostrar su valía ante el electorado de Edgewater, Mickey profesa constantemente su amor por “esta ciudad” y su gente. (A saber: “No se trata de ti ni de mí. ¡Se trata de esta ciudad!”; “Pensé que esta ciudad me conocía”; “Ese es tu problema, Mickey: estás demasiado cerca de esta ciudad”). Pero “Sheriff Country” lucha por inculcar ese mismo afecto en la audiencia. Una trama secundaria sobre la crisis de opioides parece más un requisito previo para cualquier programa de la década de 2020 sobre la clase trabajadora estadounidense que un interés específico, y ni Mickey ni sus ayudantes Cassidy (Michele Weaver) y Boone (Matt Lauria) se distinguen de tantos policías televisivos del pasado. Si “Fire Country” realmente tiene las características de una franquicia en toda regla, no se muestran aquí.

“Sheriff Country” se estrenará en CBS y Paramount+ a las 9 p.m. ET, y los episodios posteriores se transmitirán los viernes a las 8 p.m. ET.