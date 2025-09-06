El sospechoso es una manifestación en el DPRD de Batang para aumentar a 5 personas, 2 drogas positivas

BatangViva – Sospechar caso de caos demostración En el edificio del Consejo Regional Regional de Batang Regency, cinco personas.

La policía sospecha que los disturbios fueron provocados por los provocadores que se infiltraron en las masas durante la acción solidaria de la Alianza de la Sociedad Civil de Batang para conmemorar a Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea que fue asesinado por un vehículo táctico (Rantis).

«Hay algunas personas que hemos arrestado y nombrado como nuevos sospechosos. El nuevo sospechoso son las iniciales MR y WY, residentes de Candiereng, Distrito de Warungasem y estudiantes con las iniciales M, así como anteriormente (20), residentes de Kalipucang Kulon Village y MAF», dijo el jefe del jefe de policía de la policía, el apellido comisionado senior EDI RAHMAT MULULYANA, el sábado 6 de septiembre.

Dijo que, según las grabaciones de video, algunas identidades han sido embolsadas por investigadores. Incluso se han conocido algunas caras que se han identificado y se sospecha que son un desencadenante de disturbios. Del arresto, la policía encontró dos perpetradores positivos que usaban drogas.

La acción de solidaridad en poder de la Alianza de la Sociedad Civil de Batang para conmemorar a Affan Kurniawan comenzó a ser pacífica, pero cambió el caos después de que varias personas sospechosas no se provocaron parte de la alianza.

Entonces, las masas comenzaron a lanzar el edificio DPRD Con piedras hasta que se rompió el vidrio de vidrio y algunas de las salas de facción se dañaron.

El que fue acompañado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Batang, dijo el Comisionado de Policía Adjunto Imam Muhtadi antes del arresto de los últimos perpetradores, la policía había nombrado a dos sospechosos, a saber, un (20), un residente de la aldea de Kalipucang Kulon y MAF de la aldea de Suberuk, escribiendo distrito.

Además de cinco sospechosos, la policía había asegurado a otros 31 estudiantes que eran la mayoría de los estudiantes, pero luego fueron repatriados después de ser examinados y llamados por sus padres.

Cinco sospechosos estarán sujetos a múltiples artículos, a saber, el artículo 170 del Código Penal sobre la violencia contra las personas o bienes con la amenaza de una sentencia de cinco años de prisión, el artículo 406 del Código Penal sobre la destrucción con la amenaza de dos años ocho meses, y el Artículo 212 del Código Penal en relación con la resistencia a los oficiales con una amenaza de un año y cuatro meses.

«La aplicación de artículos en capas tiene la intención de proporcionar un efecto disuasorio. Las acciones de la anarquía que dañan a la comunidad no pueden ser toleradas. Las manifestaciones legítimas como parte de la democracia, pero deben hacerse de acuerdo con las reglas y no deben ser anarquistas», dijo Imam. (Hormiga)