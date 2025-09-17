El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk será sentenciado a muerte, el equipo de tiradores está preparado

UtahVIVA – Fiscal en el estado de Utah, Estados Unidos de Américadijo el martes 16 de septiembre de 2025 que exigirían una sentencia de muerte por sospechar asesinato Activista conservador Charlie Kirk. El fiscal también reveló la evidencia que incluye el supuesto mensaje de texto que contiene la confesión del sospechoso.

Leer también: MAHFUD MD: Budi Arie debería haber sido sospechoso en el caso de juego en línea de Kominfo



Tyler Robinson22 años, acusado de un disparo de un rifle de un nido de pargo en el techo del edificio que mató al fundador de 31 años -old USA Turning Point, Charlie Kirk en un evento en el campus de la Universidad de Utah Valley la semana pasada.

El fiscal también reveló la evidencia que incluye el supuesto mensaje de texto que contiene la confesión del sospechoso para matar a Kirk sobre la base del odio. «Estoy harto de su odio», dijo Robinson a su compañero de cuarto, según una transcripción judicial presentada por el fiscal.

Leer también: Policía regional de Java Occidental: Los perpetradores de manifestaciones antidisturbios en Java Occidental pueden fluir fondos desde el extranjero





El activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello

El fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, anunció siete cargos, incluidos asesinatos pesados, bloqueando la justicia para eliminar la evidencia y la manipulación de los testigos.

Leer también: El abogado confirma la determinación del sospechoso Rudy Tanoesoedibjo no de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal



Dijo que la decisión de imponer una sentencia de muerte se tomó «independientemente, basada únicamente en evidencia disponible, circunstancias y la naturaleza del mal».

«Lo priorizarán para el primer nivel de asesinato. Y legalmente todavía es demasiado temprano para decirlo, pero creo que el gobernador lo ha dicho, quieren dar una sentencia de muerte, lo cual es realmente válido», dijo la fiscal general Pam Bondi. Fox News, Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Bondi también declaró que Utah todavía tiene un equipo de disparo para la pena de muerte. Según Bondi, la acusación se presentará a más tardar este fin de semana.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puede presentar demandas federales contra Kirk Killers si se considera necesario solicitar una responsabilidad total.

Asesinato premeditado

Mientras tanto, el Director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) dijo que el sospechoso había reclamado su crimen a través de una declaración escrita y anteriormente declaró su intención de cometer el crimen.

El documento de la corte muestra que los perpetradores dejaron una nota bajo el teclado: «Tengo la oportunidad de matar a Charlie Kirk y lo haré». Cuando se enfrentó a su compañero de cuarto, Robinson respondió: «Yo, lo siento».

Supuestamente le dijo a su compañero de cuarto que había planeado el ataque durante más de una semana, con la esperanza de tomar el rifle después, y pidió que se eliminara el mensaje de texto. Luego se encontró el ADN en el gatillo de un arma sospechosa de ser un arma asesina encontrada en la escena del crimen.

Robinson se rindió después de que sus padres lo reconocieron en la foto de un hombre armado y lo persuadieron para que se encontrara con un subdirector retirado.

El fiscal dijo que le dijo a su compañero de cuarto antes de rendirse: «Estoy mucho más preocupado por ti», instó a la policía a estar en silencio. El compañero de cuarto de los perpetradores, cuya identidad no se mencionó, fue cooperativa.

Los partidarios de Trump, los políticos conservadores y el activista Charlie Kirk, fueron asesinados a tiros el 10 de septiembre en un evento masivo en la Universidad de Utah Valley. Dejó una esposa y dos hijos.