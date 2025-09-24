El sospechoso de la manifestación anarquista a fines de agosto era casi mil personas, Kabareskrim dijo esto

Yakarta, Viva – La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional abrió su voz sobre el manejo de manifestaciones que habían llevado al caos en varias regiones de Indonesia en agosto de 2025.

Leer también: ¡Casi mil personas son sospechosos! Polri reveló los hechos sorprendentes detrás de la demostración anarquista a fines de agosto



Cientos de personas ahora han sido establecidas oficialmente como sospechar. El jefe de la Policía de Investigación Criminal, Comisionado General de Policía de SyahardiANTONO, enfatizó que su partido nunca había criminalizado al público que expresó sus opiniones pacíficas. La aplicación de la ley, dijo, solo atacó a aquellos que estaban probados que tomaron medidas anarquista.

«La policía solo se lleva a cabo en los perpetradores de disturbios, no en las personas que lo hacen manifestación. Porque si la manifestación ya hay reglas «, dijo Syahar, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: Echa un vistazo a la ruta de transición de la ruta Transjakarta como resultado de la demostración del Día Nacional de los Agricultores





KABARESKRIM KOMJEN POL SYAHARDIANTONO (Medio) lidera una conferencia de prensa

Detallado de Syahar, los sospechosos fueron acusados ​​de diferentes artículos según sus roles. A partir de la destrucción de instalaciones públicas hasta la provocación del caos. La policía también ha asegurado varios elementos de evidencia como refuerzo de investigación.

Leer también: Ganador del juicio previo, el KPK enfatiza el estado del sospechoso Hary Tanoe es legítimo de acuerdo con las reglas



«La policía nacional está cometida, el proceso de aplicación de la ley continúa», dijo Syahar.

Anteriormente informó, la Policía Nacional abrió datos impactantes relacionados con la demostración anarquista que sacudió a Indonesia a fines de agosto de 2025. El número de sospechosos establece casi el número de miles.

Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (Kabareskrim) Polri, Comisionado General de Policía SyahardiANTono, dijo que ahora se sospecha un total de 959 personas.

«La policía nacional nombró a 959 sospechosos», dijo Syahar, miércoles 24 de septiembre de 2025.

De estas figuras, hasta 664 personas son la edad adulta. Luego, 295 de ellos son niños. La determinación de este estado legal es el resultado de la aplicación de la ley en el nivel de investigación penal y 15 rangos de Polda en todo el país.