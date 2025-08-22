El sospechoso de la extorsión de Immanuel Ebenezer Rp81 mil millones, transmitió una disculpa a Prabowo y la gente

Yakarta, Viva – Casos de presunta corrupción en la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemnaker) arrastrados cada vez más grandes nombres. Viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel, ahora nombrado oficialmente sospechoso de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Después de ser llevado al auto de detención, Noel pareció inclinarse la cabeza y transmitir una disculpa a varias fiestas.

«Realmente quiero que me disculpe primero con el presidente, Pak Prabowo. En segundo lugar, me disculpo con mi esposa e hijos. Tercero, me disculpo con el pueblo indonesio», dijo Noel, el viernes 22 de agosto de 2025 en el edificio KPK, el viernes 25 de agosto de 2025.

Sin embargo, Noel negó que la operación de arresto de KPK (OTT) hubiera sido anotada. También enfatizó que el caso que lo atrapó no fue extorsión, como mencionó el investigador.

«Mi caso no es un caso de extorsión, por lo que la narración externa no se convierte en una narrativa sucia y gravosa», continuó Noel.

Caso de corrupción sentada K3 Rp.81 mil millones

El presidente del KPK, Setyo Budiyanto, reveló que el dinero ilícito total que fluía en este escándalo alcanzó los Rp81 mil millones. Los fondos se obtuvieron de la diferencia en el pago de la certificación K3 que se suponía que ingresarían al Tesoro del Estado, pero en cambio se transfirieron a varios funcionarios de Kemnaker a través de la compañía de servicios K3 (PJK3).

«Con la supuesta tarifa (de acuerdo con las tasas de ingresos estatales que no son de TTAX/PNBP), entonces el dinero fluye a varias partes, que es RP81 mil millones», dijo Setyo en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

Setyo detallado, el flujo de fondos fluyó de 2019 a 2024. Se sospechaba que varios funcionarios de Kemnaker disfrutaron del dinero, desde depósitos en efectivo, compras de vehículos de lujo, participación de capital en compañías, costos de entretenimiento.

«Además, la cantidad de dinero fluye a los organizadores estatales (PN), a saber, el sospechoso Immanuel Ebenezer que asciende a RP3 mil millones en diciembre de 2024», dijo Setyo.

Además de Noel, también se sospecha que otros sospechosos como GAH, SB, AK, HS, FAH, HR y CFH reciben el flujo de miles de millones de rupias en fondos. El KPK aseguró que hubiera al menos 11 funcionarios que habían sido nombrados como sospechosos.

Oficialmente detenido por el KPK

El KPK enfatizó que todos los sospechosos ahora están detenidos durante los primeros 20 días del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el centro de detención de ramas rojas y blancas rojo y blanco.

Por sus acciones, Noel y otros 10 sospechosos fueron acusados ​​bajo la carta del Artículo 12 (E) y/o el Artículo 12B de la Ley No. 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley Nº 20 de 2001 Juncto Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal en conjunto con el Artículo 55 Párrafo (1) del Código Criminal.