El sospechoso de la corrupción de la cuota del hajj nunca fue anunciado, KPK: Paciencia

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Abra la voz de los disturbios públicos esperando el anuncio sospechar Casos de presunta corrupción para determinar las cuotas e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Por ahora, el KPK aún no ha anunciado la cifra del sospechoso después de que su partido planteó el estado del caso al nivel de investigación en agosto pasado.

Se le pidió al público que fuera paciente esperando el anuncio de un sospechoso en un caso de corrupción Haji soñando el.

«¿Cuándo se anunciará el sospechoso? Sea paciente», dijo el diputado interino de la tarea y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.

ASEP explicó que actualmente el KPK todavía está examinando la Agencia de Viajes del Hajj como testigo del caso, por lo que lleva tiempo anunciar al sospechoso.

«El viaje (Agencia de viajes de Hajj, ed.) Se extiende por toda Indonesia, y para la cuota también se extiende no solo en un viaje, sino en todos los viajes de Indonesia. Por lo tanto, cada uno de estos viajes es diferente, por lo que tenemos que verificar. Por favor, sea paciente», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)