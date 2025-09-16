El sospechoso de corrupción de corrupción pronto será anunciado por el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) revelado inmediatamente anunciado sospechar Casos de presunta corrupción para determinar las cuotas y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«El KPK enviará inmediatamente una actualización (Desarrollo, ed.) La investigación, incluida la transmisión de las partes responsables y nombradas como sospechosos en este caso», dijo el martes el portavoz de KPK Budi Praseteto en el edificio KPK Red and White, Jakarta, el martes.

Budi explicó que el anuncio del nuevo sospechoso sería llevado a cabo por el KPK porque la investigación comenzó con una orden de investigación general (Sprindik).

Ilustración de la corrupción Foto : pexels.com/tima miroshniche

«Significa que cuando se realizó una investigación en las primeras etapas no hubo partes nombradas como sospechosos», explicó.

Por lo tanto, dijo, el KPK realizó una serie de exámenes de varias partes en el Ministerio de Religión, la Agencia de Gestión Financiera HAJJ (BPKH), a la Asociación de la Oficina de Viajes del Hajj

«¿Para qué? Para ver la construcción de este caso en su conjunto, a saber, cómo se relaciona la discreción con la división o la distribución de cuotas adicionales que si nos referimos a la ley, la distribución es 92 por ciento regular y 8 por ciento específica. Sin embargo, los hechos en este caso se dividen en un 50 por ciento, 50 por ciento», explicó.

Anteriormente, el KPK el 10 de septiembre de 2025 reveló que había tenido un posible sospechoso en el caso, y lo anunciaría en el futuro cercano.

Se sabe que el KPK anunció comenzar una investigación de supuestos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso Haji soñando el.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

PPIH Arabia Saudita 2025 Liberando el regreso de los peregrinos indonesios en Medina

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (ENTRE)