¡El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará esta noche! Tenga en cuenta el horario, la ubicación y las reglas

Jacarta – Votación o sorteo Copa del Mundo 2026 tendrá lugar esta noche, sábado (12/6) a las 00.00 WIB, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington DC, Estados Unidos. Este evento es también un momento importante para determinar el mapa competitivo del mayor torneo de fútbol del mundo.

fifa asegúrese de que el sorteo oficial de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo a las 12:00 hora local (ET) o a las 18:00 CET, para que los espectadores en Indonesia puedan ver el proceso de sorteo a la medianoche WIB.

La edición de 2026 de la Copa del Mundo será la más grande de la historia, con 48 equipos divididos en 12 grupos, cada uno con cuatro países. Este nuevo formato hace que el torneo sea aún más competitivo y abre mayores oportunidades para nuevas sorpresas.

Según el comunicado oficial de la FIFA, todos los países participantes han sido colocados en el sorteo según la clasificación mundial, los resultados de la clasificación y las condiciones de la zona. El proceso de sorteo determinará cómo cada equipo comienza su viaje hacia este prestigioso trofeo de oro.

El sorteo del Mundial 2026 se podrá ver mediante transmisión en vivo en TVRI Sport, FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA.

Los fanáticos del fútbol de todo el mundo pueden participar en el sorteo a través de transmisiones en vivo proporcionadas por la FIFA y varias plataformas de transmisión oficiales.

Además de determinar la composición del grupo, este sorteo es también el comienzo del entusiasmo mundial de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Con la presencia de muchas estrellas mundiales y un nuevo formato, el público seguramente esperará con ansias los resultados del sorteo de esta noche para saber cómo será el camino hacia las rondas eliminatorias para los mejores equipos y los caballos oscuros.