El sorprendente objetivo de la temporada baja de los Warriors surge: Informe

Ha surgido un nuevo nombre en el Guerreros de Golden State‘Radar mientras el equipo navega en curso Jonathan Kuminga El enfrentamiento del contrato, según el informante de la NBA Jake Fischer.

«Otro nombre en la lista de objetivos de banco de Warriors, según las fuentes, es Cody Martin» Fischer escribió en el boletín «The Stein Line» el 22 de agosto.

El Phoenix Suns renalizado Martin en junio en un vertedero salarial para salir del segundo delantal de la NBA, y el veterano Swingman está sopesando sus opciones.

«El veterano swingman ha recibido interés de numerosos equipos de playoffs este verano, pero se dice que está esperando ver si una oportunidad con Golden State demuestra ser su opción más atractiva … o si es mejor dejar que la temporada comience y ver qué oportunidades surgen después de que comiencen los campamentos de entrenamiento», agregó Fischer.

El Martin de 6 pies 5, hermano gemelo de Dallas Mavericks adelante Caleb MartinSe dividió la temporada pasada entre Charlotte y Phoenix, promediando 6.8 puntos, 4.2 rebotes, 2.0 asistencias y 1.1 robos por juego. Si bien proporcionó energía defensiva para los Suns después de su intercambio de mitad de temporada, el tiroteo de 3 puntos de Martin sigue siendo inconsistente, conectando solo un 28.5% desde Deep la temporada pasada y 30.8% para su carrera de seis años.

Horford lidera objetivos de agente libre

Golden State también ha sido vinculado a Al Horford, De’anthony Melton, Gary Payton II, Seth Curry y Malcolm BrogdonAunque Horford es el único agente libre que se espera que reciba un acuerdo mínimo mínimo superior.

«La situación de Al Horford es un poco diferente porque, dependiendo de dónde lleguen los Warriors en una situación de impuestos sobre el límite, creo que podría hacer más allá de la excepción de nivel medio completo». Fischer dijo 20 de agosto en el cuaderno Insider de Bleacher Report. «También hay una discusión sobre un posible contrato de dos años con una opción de jugador, que sería beneficioso para Horford, quien estaba considerando la jubilación después de la carrera de campeonato de Boston en 2024».

Los Warriors anticipan que Horford jugará un papel importante en la rotación con Kevon Looney Partiendo de Nueva Orleans y jugadores de la pista delantera más jóvenes Trayce Jackson-Davis y Post de Quinten Completando la lista.

Anthony Slater de ESPN llamó a Horford el «presunto centro titular» para la próxima temporada. «Horford se deslizaría como el presunto centro inicial, disminuyendo la carga de la temporada regular Draymond Green» Slater escribió. «Su habilidad para pasar, defender y disparar desde el lugar central se ajusta bien al sistema de guerreros».

La temporada pasada, Horford promedió 9.0 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias, al tiempo que hizo casi dos triples por juego con un 36.3% de disparos. Durante la carrera de campeonato 2024 de Boston, promedió 8.6 puntos mientras disparaba 41.9% desde Deep.

Trey Murphy Trade Target permanece en la mesa

Además de las actividades de agentes libres, los guerreros continúan atacando Trey Murphy III del Pelícanos de Nueva Orleans A través del comercio, informó Fischer.

«Las fuentes dicen que los Warriors tienen una fuerte afinidad por Murphy y han hecho alcance a Nueva Orleans tan recientemente como este verano», escribió. «Sin embargo, las fuentes dicen que los pelícanos, para ser claros, han batido los llamados para el jugador de 25 años, valorándolo altamente. El delantero bidireccional jugará con un contrato en 2025-26 a precisamente $ 25 millones, tan deseable como su talento».

Mientras Golden State espera para ver si los Pelicans reconsiderarán, resolver la situación de Kuminga sigue siendo el desafío más apremiante del equipo, con todos los planes de temporada baja articulando cómo se desarrolla la saga restringida de agentes libres.