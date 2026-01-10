El sorprendente cambio de Indiana bajo el mando de Curt Cignetti despierta la historia

Durante la mayor parte de su existencia, Hoosiers de Indiana El fútbol fue uno de los peores programas de todo el fútbol universitario.

Fueron el hazmerreír del deporte durante tres décadas.

Y entonces llegó Curt Cignetti.

En sólo dos temporadas, Cignetti ha llevado el programa con más derrotas en la historia del fútbol universitario a un equipo que tiene marca de 26-2 y está al borde de un Campeonato Nacional.

Este es un aumento que muchos en el deporte llaman ahora el mayor «cambio en la historia del deporte».

Los números subrayan lo improbable que es.

Los Hoosiers tuvieron marca de 9-27 en las tres temporadas previas a la llegada de Cignetti.

En 2021, hace apenas cuatro años, IU obtuvo una marca de 2-10.

Fuera de la temporada acortada de COVID, ¡Indiana tuvo solo dos temporadas ganadoras desde 1994!

¡¡Sí, leíste bien, 1994!!

De 2002 a 2015, los Hoosiers ganaron solo 21 juegos del Big Ten, un total de 21 victorias en conferencias en 13 temporadas.

Desde 1995, Indiana ha terminado sin ganar en el juego Big Ten tres veces y registró solo una victoria en la conferencia en otras 11 temporadas.

Entonces llegó Cignetti.

Indiana tuvo marca de 11-2 en 2024, seguida de una racha perfecta actual de 15-0 en 2025 que incluyó una victoria por el título de los Diez Grandes sobre Ohio State y ahora una aplastante victoria sobre Oregon en las semifinales de la CFP.

Indiana destruye Oregon a pesar de la falta de talento

Nada muestra mejor la improbabilidad de la racha de Indiana que su aplastante victoria en el Peach Bowl sobre los Patos de Oregón.

Oregon entró al juego con una de las plantillas más talentosas del país.

Tienen seis reclutas de cinco estrellas y más de 50 jugadores de primera línea (de cuatro y cinco estrellas).

Por otro lado, Indiana no tiene cinco estrellas y solo siete jugadores de primera línea en total.

Ese juego llegó a definir la reconstrucción de Curt Cignetti cuando los Hoosiers derrotaron a Oregon 56-22 en Atlanta.

Indiana aprovechó cuatro pérdidas de balón de Oregon, convirtiéndolas en 28 puntos para crear una gran ventaja y alimentar la victoria.

Después del partido, el mariscal de campo Fernando Mendoza capturó lo especial que es este equipo:

«Somos un grupo de inadaptados. No hay cinco estrellas en este equipo. Sólo muchachos valientes que están pegados y trabajando hacia un objetivo común para ganar cada juego».

Cómo Curt Cignetti construyó el fútbol de Indiana

La filosofía de Cignetti ha sido clara desde el principio: producción por encima del potencial.

En lugar de perseguir reclutar estrellas, se centró en jugadores experimentados, probados y subestimados a través del portal de transferencias y exigió una aceptación total.

El resultado ha sido un equipo que no comete errores, ataca limpiamente, limita los penaltis, protege el balón y rara vez se supera a sí mismo.

Los antecedentes de Cignetti, incluido el tiempo de aprendizaje con Nick Saban en Alabamase ha traducido inmediatamente en resultados increíbles.

Al aprovechar NIL y el portal de transferencias de la manera correcta, combinados con un estilo de entrenamiento extremadamente disciplinado y atrevido, Cignetti ha transformado a IU en una potencia nacional.

Cuando se ven en el contexto histórico completo de Indiana, las últimas dos temporadas no parecen un cambio normal.

Analista de fútbol universitario Joel Klatt dígalo sin rodeos:

«Independientemente de lo que suceda en el Juego por el Título, es una verdad absoluta que Curt Cignetti fue el autor de la construcción más grande y más rápida en la historia de CFB».

Dave Portnoy se hizo eco de esas declaraciones:

«Lo que Curt Cignetti ha hecho en Indiana es sin lugar a dudas una de las cosas más impresionantes que he visto en la historia del deporte».

Los Hoosiers están a un juego más de la inmortalidad.