El Sony Open Field 2026 toma forma antes de la inauguración del PGA Tour

El Sony Open 2026 en Hawái está oficialmente dando el primer golpe esta semana, marcando el inicio de la temporada del PGA Tour en Club de corte de agua Cougry en Honolulú. como el primero de 34 eventos oficiales en el calendario del PGA Tour, el Abierto de Sony una vez más lleva el golf de primer nivel a las calles tropicales y marca la pauta para los meses de competencia siguientes. Tanto los jugadores como los fanáticos están ansiosos por comenzar la temporada, especialmente después de lo inusual. cancelación de El Centinela a principios de enero, lo que elevó el papel de Sony como la primera parada importante de la temporada.
El legendario campo de Hawaii ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos entre los profesionales, ya que ofrece un atractivo telón de fondo de palmeras, vistas al océano y un diseño estratégico que pone a prueba todas las facetas del juego de un jugador. Si bien el campo es fuerte y diverso, hay una ausencia notable: la estrella en ascenso marco dinero se ha retirado debido a una enfermedad persistente.
Un campo de élite y de amplio alcance prepara el escenario
Aquí está el campo completo para el Sony Open 2026:
Zach Bauchou
Daniel Berger
Zac Blair
Chandler Blanchet
Keegan Bradley
Michael Brenan
Jacob Bridgeman
Anson Cabello
Brian Campbell
Rafael Campos
Ricky Castillo
Bud Cauley
David Chatfield
Lucas Clanton
Eric Cole
Corey Conners
Coody Pierceson
cam davis
Zecheng Dou
Adrián Dumont de Chassart
Nick Dunlap
Nicolás Echavarría
Austin Eckroat
AJ Ewart
Controversia de Tony
pez steven
David Ford
Brice Garnett
Gerardo Ryan
Doug Pin
Emilio González
Chris Gotterup
Ben Griffin
Emiliano Grillo
Harry Hall
Brian Harman
Russell Henley
Kazuki Higa
Joe Highsmith
Kensei Hirata
ryo-hisatsune
Lee Hodge
Rico Hoey
Tom Hoge
Beau Hossler
Billy Horschel
Marcos Hubbard
Zach Johnson
Takumi Kanaya
Kota Kaneko
Jeffrey Kang
John Kefer
Michael Kim
SH Kim
trilli
Tom Kim
Chris Kirk
Kurt Kitayama
Patton Kizzire
Jake Knapp
Corey Kozuma
Christo Lamprecht
Hank Lebioda
ST Lee
Hao Tong Li
Robert MacIntyre
Peter Malnati
Hideki Matsuyama
Daniel McCarthy
Matt McCarty
Max McGreevy
Maverick Mc Nealy
Mac Meissner
Keith Mitchell
Collin Morikoa
William Mow
Taisei Nagasaki
Keita Nakajima
Ponto Nyholm
John Parry
Mateo Pavón
Taylor Pendrith
Chandler Phillips
poder de seamus
Aarón Rai
Chad Ramey
Kristoffer Reitan
David Riley
Patricio Rodgers
Kevin Roy
Marcelo Rozo
Adrien Saddier
Gordon Sargento
Adam Schenk
Matti Schmid
Adam Scott
Neal Shipley
Webb Simpson
Vijay Singh
Alex Smalley
Austin Smotherman
JJ Spaun
Jordan Spieth
Sam Stevens
Yuta Sugiura
Adam Svensson
Nick Taylor
Sahith Theegala
Alejandro Tosti
John VanDerLaan
Erik van Rooyen
danny walker
Vince Whaley
Gary Woodland
Dylan Wu
Sudarshan Yellamaraju
Ren Yonezawa
Kevin Yu
Las alternativas incluyen: Es itels Salinda, David Lipsky, Patricio Fishburn, Brendon Todd, Charley Hoffman, Nicolás Lindheim, Jesper Svensson, Andrés Putnam, Kris Ventura Matt Kuchar
Narrativa de apertura de Las nubes de retirada de Marco Penge
uno de los historias más comentadas La previa del Sony Open contó con la participación de Penge, un golfista inglés cuya fuga en el Gira mundial de DP el año pasado le valió la doble membresía y grandes expectativas para 2026. En cambio, Penge se vio obligado a retirarse después de luchar contra una enfermedad viral dice que ha persistido desde finales de 2025.
«Se suponía que debía comenzar mi temporada la próxima semana en Hawái, pero desafortunadamente tuve que hacer WD debido a una enfermedad viral con la que he estado luchando desde Dubai, en noviembre. Es frustrante retrasar mi inicio, pero estoy cerca de estar completamente en forma nuevamente y estaré de regreso pronto», dijo Pence.
El lugar de Hawái en un panorama turístico cambiante
La apertura de esta temporada en Hawái se produce en medio de cambios más amplios en el ritmo anual del golf profesional. la cancelación de El centinelacelebrado tradicionalmente en El localbum Resortdebido a Restricciones por sequía y problemas logísticos. ha remodelado el calendario inicial, dejando al Sony Open como el inconfundible comienzo de la temporada.
También se habla cada vez más sobre la Viabilidad a largo plazo del swing del PGA Tour en Hawaii.con preguntas sobre eventos futuros en Waialae y Kapalua debido a costos de viaje, multitudes más pequeñas y desafíos logísticos. Algunos expertos sugieren que el lugar de Hawái en el calendario podría reevaluarse después de 2026 como parte de una reestructuración más amplia del Tour destinada a la simplificación y la gestión de costes.
A pesar de esas incertidumbres, el Sony Open sigue siendo una querida tradición: un torneo reconocido por su espíritu aloha, su impacto caritativo y la forma en que une a los fanáticos y jugadores en el paraíso. A través de Amigos de las organizaciones benéficas de HawaiiEl evento ha apoyado causas sociales en todas las islas durante décadas, creando un impacto comunitario junto con una competencia de élite.
