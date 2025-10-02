El socio de la estrella de ‘Big Bang Theory’ sale para lanzar la Omakase de Hiro

Jason Hiro Kim va solo.

El productor y ex gerente ha presentado la Omakase de Hiro, una nueva compañía de producción independiente que mira historias en Japón, Corea y los Estados Unidos, mercados donde el ejecutivo coreano, que subió por Japón y fue educado en Estados Unidos, ha pasado años construyendo puentes.

El currículum de Kim incluye una carrera de más de 10 años de talento de reposo en Lovett Management antes de dar el salto a producir en 2020 junto con Kunal Nayyar. El «Teoría del Big Bang«Alum trajo a Kim a bordo para ayudar a administrar buenas producciones de Karma, donde supervisó la creatividad durante media década en la tarifa con guión y sin guión. La tubería de Good Karma incluye una serie estrella de Nayyar que se desarrolla con Miramax.

Con la salida de Kim, Good Karma está elevando a Logan Kovarick del director de desarrollo al vicepresidente. Mantendrá pestañas sobre la creciente lista de desarrollo de la compañía.

Bajo el estandarte de Omakase de Hiro, Kim planea mantenerse adjunto a proyectos seleccionados, incluida una adaptación de «Angel Island: Inmigrant Gateway to America» ​​de Erika Lee y Judy Yung. También respalda el arco de Broadway de «The Lost Boys» y tiene una participación en una función de entretenimiento de ketchup sin título.

«Estoy eternamente agradecido con Kunal durante casi dos décadas de una maravillosa asociación laboral», dijo Kim. «Como ahora enfoco mi atención en esta nueva empresa, continuaremos colaborando de manera significativa».

Nayyar agregó: «Jason ha sido fundamental en mi carrera durante la mayor parte de 20 años, y con alegría y admiración lo aplaudo en su nueva empresa. Continuaremos encontrando proyectos para trabajar en el futuro».