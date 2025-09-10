El sobrino de Prabowo Rahayu Saraswati renunció a un miembro del DPR

Yakarta, Viva – Político del partido Gerindra, Rahayu saraswati o Sara declaró Fracaso como miembro DPR RI Período 2024-2029.

Sara anunció la decisión de renuncia a través de un video en su cuenta personal de Instagram @rahayusaraswati.

«Con esto, declaro mi renuncia como miembro del Parlamento Indonesio a la Facción del Partido Gerindra», dijo Sara, citada del video en su cuenta de Instagram, miércoles 10 de septiembre de 2025.

A pesar de renunciar, Sara espera que aún tenga la oportunidad de completar sus últimos deberes como vicepresidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

«Es decir, la discusión y ratificación del proyecto de ley de turismo, que es nuestro producto de legislación en la Comisión VII», continuó.

En el video, Sara también es sobrino Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Explicó la razón por la que renunció como miembro del Parlamento Indonesio. La decisión está relacionada con su declaración en un podcast hace 6 meses que fue cortado y viscilado.

«Hacían dos minutos más de oraciones por aquellos que querían encender el fuego de la ira de la comunidad. No hay intención o propósito de mí en absoluto para subestimar e incluso reducir los esfuerzos y los esfuerzos realizados por la comunidad, especialmente los jóvenes que quieren intentar sino enfrentar diversas dificultades y desafíos», dijo.

«Aunque mi intención en realidad quiere fomentar el espíritu empresarial, especialmente en la transformación digital que abre las oportunidades más amplias posibles en la economía creativa, entiendo que mis palabras han perjudicado a muchas partes, especialmente aquellas que todavía están luchando por apoyar a sus familias, incluso para que aún sobrevivan», continuó Sara.

Sara a través del video luego transmitió una disculpa a las personas que habían sido lastimadas por su declaración.

También expresó su gratitud a todas las personas en el oeste de Yakarta, el norte de Yakarta y las mil islas que le habían elegido y le habían dado confianza.

«Pido disculpas si te he decepcionado mientras desarrolle esta tarea», concluyó Sara.