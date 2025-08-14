El slugger de los Yankees suena como una estrella que ya se está preparando para irse

Getty

El Yankees de Nueva York podría haber encontrado su bate más consistente de 2025 en Cody Bellinger— Y sin embargo, está hablando como un jugador que ya está empacando sus bolsas. Con una opción que se avecina este invierno y sin contratos en el horizonte, el antiguo MVP dejó en claro que irá a donde están ganando y el dinero. Y con Scott Boras Representándolo, esa combinación podría llevarlo lejos del Bronx.

Bellinger, Clasificación .270/.325/.491 Mientras juega los tres puntos de campo y algunas primeras base, ha sido uno de los pocos puntos brillantes en una temporada inconsistente de los Yankees. Su producción constante y su versatilidad defensiva lo convierten en el jugador que un equipo contador se encerraría temprano. En cambio, Bellinger dice que los Yankees no se han comunicado, y sus comentarios recientes sugieren que está preparado para probar el mercado sin dudarlo.

«Soy muy adaptable» Bellinger dijo a Randy Miller de NJ.com. «He vivido en un montón de lugares diferentes, pero desde el lado del béisbol, quiero jugar con un montón de muchachos que quieren ganar».

Eso no es exactamente un respaldo brillante de la perspectiva competitiva de los Yankees. Y cuando Boras es el que susurra en tu oído, «ganar» generalmente significa «ganar la guerra de ofertas».

El factor Scott Boras pone a los Yankees en un lugar peligroso

Boras ha hecho una carrera de extraer el máximo valor para sus clientes, a menudo arrastrando las negociaciones profundamente en el invierno para presionar a los propietarios para que se pague en exceso. Es una estrategia que funciona para los jugadores pero que puede ser una pesadilla para las oficinas delanteras que desean certeza de la lista antes del entrenamiento de primavera. Para los Yankees, es aún más complicado.

La lista de Brian Cashman ya tiene compromisos masivos con Aaron Judge, Gerrit Cole y Carlos Rodón. Si Bellinger opta por su Opción de jugador de $ 25 millonesBoras buscará un acuerdo que coincida con ese valor anual y se extienda al tipo de contrato a largo plazo que empuja Bueno, al norte de $ 100 millones.

Para un receptor reacio a exceder ciertos umbrales de nómina, y con otras necesidades en la rotación y el bullpen, contratar ese tipo de dinero podría considerarse demasiado arriesgado. Ahí es donde prospera Boras: usar los intereses de otros equipos para forzar una decisión incómoda. Y según el tono de Bellinger, no está buscando darle a los Yankees un descuento de la ciudad natal.

Leyendo entre líneas

Bellinger insiste en que su enfoque es ayudar a los Yankees a asegurar un lugar en los playoffs, pero sus comentarios sobre querer jugar con muchachos «que quieren ganar» y su comodidad con mudarse a un nuevo equipo están revelados. Este es un jugador que ya está preparando la narrativa pública para una salida.

Y mientras que algunos argumentarán que así es como operan los clientes de Boras, que estén sin compromiso hasta que se forme el mercado, es difícil ignorar el mensaje subyacente. Los Yankees no le han demostrado que están todos en mantenerlo; En su mente, esa es una señal de que no están todos en ganar.

Si Bellinger camina, los Yankees perderán un activo bidireccional raro, un bateador zurdo con poder y flexibilidad defensiva, a un mercado que pagará exactamente ese perfil. Con Boras dirigiendo el barco, el mejor postor será el destino.

Los Yankees todavía tienen tiempo para cambiar la narrativa. Pero a partir de ahora, el libro de jugadas de Boras se está desarrollando exactamente como se esperaba, y las palabras de Bellinger hacen que parezca que los Yankees están a punto de dejar que una de sus piezas más valiosas se escape, no porque no pudieron mantenerlo, sino porque no coincidirían con el precio de ganar.