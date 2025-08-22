El sitio web de Tiktok provoca especulación de retorno después de la accesibilidad, los internautas reaccionan







TiktokLa plataforma china de video corto, que ha sido prohibida en India desde junio de 2020, ha provocado una especulación sobre un posible regreso después de que varios usuarios informaron poder acceder a su sitio web en el país, y algunos afirman que el sitio web estaba accesible con VPN.

Sin embargo, el gobierno indio y el bytedance, la empresa matriz de Tiktok, aún no han publicado ninguna declaración oficial sobre el sitio web de la plataforma de videos cortos.

El gobierno sindical había prohibido en 2020 59 aplicaciones chinas, incluidas Tiktok, WeChat, UC Browser, la comunidad de MI de Xiaomi, Shareit y Camscanner, sobre las preocupaciones de seguridad nacional.

El Ministerio Indio de Electrónica y Tecnología de la Información (MEITY) también había emitido una lista de 59 aplicaciones chinas que ahora están prohibidas en el país.

«Estas medidas se han realizado ya que hay información creíble de que estas aplicaciones se dedican a actividades que son perjudiciales para la soberanía y la integridad de la India, la defensa de IndiaSeguridad del orden estatal y público «, había declarado anteriormente una declaración de Meity.

La prohibición se aplicó bajo la Sección 69A de la Ley de Tecnología de la Información (poder para emitir instrucciones para bloquear el acceso público de cualquier información a través de cualquier recurso informático), leída con las disposiciones relevantes de la tecnología de la información (procedimiento y salvaguardas para el bloqueo de acceso de información por parte del público) Reglas 2009.

La Meity había dicho anteriormente que había recibido muchas quejas de varias fuentes, incluidos varios informes sobre el mal uso de algunas aplicaciones móviles disponibles en las plataformas Android e iOS para robar y transmitir subrepticiamente los datos de los usuarios de manera no autorizada a servidores que tienen ubicaciones fuera de la India.

Mientras tanto, la aplicación móvil continúa permaneciendo aún no disponible tanto en Google Play Store como en Apple App Store, la accesibilidad inesperada del sitio web oficial de Tiktok ha encendido la emoción entre los internautas.

Redes sociales Los usuarios compartieron experiencias mixtas: algunos reclamaron el sitio web cargado sin problemas, mientras que otros informaron que seguía siendo inaccesible en sus redes.

«¿Qué demonios? El sitio web de Tiktok está trabajando en India sin ninguna VPN», escribió un usuario de redes sociales.

¿Qué demonios? El sitio web de Tiktok está trabajando en India sin ningún VPN🤷 Regreso horha hai kya🤔 pic.twitter.com/6vfeyjyxdx – Techno Ruhez (@amreliunven) 22 de agosto de 2025

Otro usuario escribió: «¡El sitio web oficial de Big! Tiktok ahora está trabajando en India después de una larga prohibición. ¿El gigante de videos cortos está regresando …?»

🚨 ¡Grande! El sitio web oficial de Tiktok ahora está trabajando en India después de una larga prohibición. ¿El gigante de video corto está regresando …? pic.twitter.com/bcp0lufrr7 – Actualizaciones de Megh 🚨 ™ (@meghupdates) 22 de agosto de 2025

«Tiktok regresará a la India? El sitio web oficial de Tiktok ahora está funcionando nuevamente en India», escribió un usuario en X.

¿Tiktok regresa a la India? 🇮🇳 El sitio web oficial de Tiktok ahora está trabajando nuevamente en India. pic.twitter.com/fsjbucsbu0 – Trakinttech (@trakints) 22 de agosto de 2025









