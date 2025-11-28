El sistema vuelve a la era de Orba para 16.000 funcionarios amenazados con despidos

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa dio un plazo de un año para que la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC) solucione los problemas dentro de la agencia.

Lea también: El número de muertos por incendios de apartamentos en Hong Kong asciende a 83, el peor de los últimos 17 años



Cuando se reunió el jueves en el Complejo del Parlamento de Yakarta, Purbaya admitió que había reunido a varios funcionarios de alto rango. Aduanas. Durante la reunión, Purbaya recordó a Aduanas e Impuestos Especiales que era necesario mejorar su imagen en la sociedad.

«Hay que repararlo en serio. Les dije que le había pedido al presidente (Prabowo Subianto) que dejara de ser molestado durante un año para poder solucionarlo y arreglar la Aduana», dijo Purbaya.

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya amenaza con devolver el sistema de aduanas e impuestos especiales a la era del nuevo orden





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Según Purbaya, los funcionarios y el personal de aduanas comprenden los problemas a los que se enfrentan. Uno de ellos es el riesgo de congelar agencias como ocurrió durante el Nuevo Orden. En aquel momento, Aduanas e Impuestos Especiales fueron transferidos a una empresa privada de Suiza, Empresa de Vigilancia General (SGS).

Lea también: El gobierno provincial corrige los datos de la ONU sobre la población de Yakarta: no 42 millones sino 11 millones



Por otra parte, otras amenazas también afectan a los contratos laborales. Purbaya dijo que los empleados de Aduanas e Impuestos Especiales corrían el riesgo de ser despedidos o sufrir despidos (PHK) si el desempeño de la agencia no mejoraba.

«Si no logramos mejorarlo, 16.000 empleados de Aduanas e Impuestos Especiales serán despedidos. Los funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales son inteligentes y están listos para cambiar la situación», añadió.

Paralelamente, Purbaya aplica tecnología basada en inteligencia artificial (IA) en áreas operativas de Aduanas e Impuestos Especiales. Esta tecnología tiene como objetivo simplificar y acelerar el proceso de aduanas e impuestos especiales, incluido subfacturación.

«Más tarde subfacturación serán detectados rápidamente, mientras arreglamos los demás. Entonces, estudiamos adecuadamente. Ahora el progreso es bastante bueno, creo que el año que viene será seguro. «Esto significa que Aduanas e Impuestos Especiales podrán trabajar bien y profesionalmente», afirmó.

A título informativo, el Ministerio de Finanzas señaló que la realización de ingresos aduaneros e impuestos especiales alcanzó los 249,3 billones de rupias en octubre de 2025, o el equivalente al 82,7 por ciento del objetivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) para 2025. Esta constatación se vio respaldada por el aumento de las aduanas de exportación y los ingresos por impuestos especiales. (Hormiga)