¡El sindicato rechaza el aumento de la UMP de DKI a 5,7 millones de IDR y demandará a PTUN!

Jacarta – Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) y partidos Obrero Rechazan un aumento del salario mínimo provincial (UMP) DKI Yakarta que se fija en 5,72 millones de IDR.

Presidente de KSPI, dijo iqbal Dijo que el aumento de la UMP debería basarse en la necesidad de una vida digna (KHL).

«KHL es una necesidad para una vida digna, rupias por mes. Mientras tanto, el aumento anunciado con un índice de 0,75 UMP es de 5,73 millones de IDR. Por lo tanto, hay una escasez de alrededor de 160.000 IDR, la diferencia de 160.000 IDR entre lo solicitado por la alianza laboral de Yakarta y el decreto del Gobernador es una diferencia de 160.000 IDR», dijo Said Iqbal en una conferencia de prensa en línea, el jueves 25 de diciembre. 2025.

Said Iqbal también destacó que el UMP de DKI es más bajo que el UMP de Bekasi y Karawang Regencies.

«El UMP para los distritos de Bekasi y Karawang es ahora de 5,95 millones de IDR. Hasta ahora, la diferencia es de más de 200.000 IDR, por lo que hay una diferencia de 200.000 IDR», dijo.

También evaluó que se consideraba que los incentivos proporcionados por el Gobierno Provincial o el Gobierno Provincial de DKI Yakarta no se adaptaban a las necesidades de los trabajadores. Según él, esta política se aplica en general a toda la comunidad.

«KSPI y el Partido Laborista, junto con una alianza de sindicatos en toda DKI Yakarta, rechazan el aumento de la UMP que utiliza un índice de 0,75», dijo Said.

Además, Said Iqbal enfatizó que su partido presentará una demanda ante el Tribunal Administrativo del Estado (PTU) en relación con el rechazo del aumento de la UMP de DKI Yakarta. Aparte de eso, el sindicato también realizará manifestaciones en dos lugares de Yakarta.

«Legalmente se presentará una demanda en PTUN porque es una decisión de la administración estatal. En términos de movimiento habrá acciones, habrá dos acciones al Palacio Presidencial en Yakarta y al ayuntamiento», dijo Said.

Anteriormente se informó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) fijó oficialmente el salario mínimo provincial (UMP) de DKI Yakarta en 2026 con un aumento del 6,17 por ciento.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung (izquierda), en el ayuntamiento de DKI Yakarta

El aumento de la UMP de DKI Yakarta se determina de conformidad con el Reglamento Gubernamental (PP) Número 49 de 2025. De esta manera, la UMP de DKI Yakarta aumentó a 5.729.876 IDR.

«Después de varias reuniones en el Consejo de Salarios entre trabajadores, empresarios y el Gobierno de DKI Yakarta, se acordó aumentar el salario mínimo provincial de DKI Yakarta o UMP para 2026 en 5.729.876 IDR», dijo el Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025.