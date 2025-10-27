El significado y la filosofía del logotipo del 97.º Día del Compromiso de la Juventud 2025

Jacarta – Cada 28 de octubre, la nación indonesia conmemora a Hari Compromiso juvenil (HSP), un momento histórico que nos recuerda la determinación y la lucha de la juventud indonesia por unir el espíritu nacional. La conmemoración del Compromiso de la Juventud es un fuerte símbolo del nacimiento de un compromiso nacional que enfatiza una patria, una nación y un idioma: Indonesia.

Al celebrarse el 97.º aniversario en 2025, este espíritu será revivido nuevamente a través del tema «Los jóvenes se mueven, Indonesia se une». Este tema refleja la determinación de la generación más joven de ser una fuerza impulsora del cambio, uniendo la colaboración entre elementos de la nación y fortaleciendo la unidad hacia una Indonesia Dorada 2045. ¡Vamos, desplázate más!

Este espíritu también está en línea con la dirección del desarrollo nacional establecida en la RPJMN 2025-2029 y la Asta Cita del Presidente, que coloca a la juventud como el sujeto principal de un desarrollo humano superior y globalmente competitivo.

El logotipo del 97º Día del Compromiso de la Juventud 2025 tiene un significado y una filosofía profundos. Cada elemento visual representa el espíritu de lucha, unidad y optimismo hacia el glorioso futuro de la nación. Aquí está el significado detrás de cada elemento:

Alas de pájaro Garuda

Simboliza el espíritu nacional y la fuerza noble de la nación indonesia. Garuda vuela alto no por su poder, sino por los nobles valores que su gente mantiene firmemente.

Cuatro alas formando manos

Demuestra colaboración entre las personas y el espíritu de cooperación mutua. La fuerza de la nación reside en la unidad, el trabajo conjunto y el apoyo mutuo para el desarrollo de Indonesia.

Flecha derecha

Convertirse en un símbolo progresista que representa a la nación indonesia que continúa avanzando, atreviéndose a penetrar en el futuro sin abandonar sus raíces culturales y su identidad.

Movimiento circular

Describe la colaboración entre almas nacionales que es interminable, sin jerarquías y se fortalece mutuamente. Esto refleja el espíritu de inclusión y unión sin fronteras.

Hierro

Simboliza determinación, resistencia y trabajo duro. El hierro no se forma con la comodidad, sino que se forja con los desafíos, como el largo camino de la nación indonesia hacia la independencia y el progreso.

Luz en el medio

Un símbolo de conciencia colectiva de que la verdadera fuerza de la nación no proviene de una mano, sino de la unidad de todos los indonesios que avanzan juntos.