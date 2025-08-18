Él siempre acompaña nuestros pasos

VIVA – La partida de la comediante Nina alias MPOK ALPA Todavía deja una sensación de pérdida de profundo, no solo para familias y fanáticos, sino también para otros artistas. Detrás de su figura que siempre invita a la risa, Mpok Alpa resulta dejar dulces recuerdos que están tan impresos en el corazón Raffi Ahmad.

El momento de la emoción se reveló cuando Raffi guió el evento FYP el lunes 18 de agosto de 2025. Con los ojos llorosos, Raffi recordó un regalo especial de cumpleaños de MPOK ALPA, un par de zapatos Alexander McQueen por valor de Rp10 millones. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Raffi Ahmad, MPOK Alpa e Irfan Hakim

«Esto es lo que siempre recuerdo. A veces hay fanáticos que preguntan, ¿cómo es que los zapatos son todos», dijo Raffi en un tono bajo citado el lunes 18 de agosto de 2025?

Para algunas personas, es natural que Raffi Ahmad, una celebridad con un gran ingreso, tenga una gran colección de zapatos de lujo. Sin embargo, en realidad Raffi a menudo usa los mismos zapatos repetidamente hasta que se ve usado. La razón detrás del hábito resultó ser muy personal, los zapatos fueron un regalo de Mpok Alpa, un amigo que ahora se ha ido.

Los recuerdos comenzaron en 2018, cuando MPOK alarmante de repente fue viral gracias a su hilarante video en un minimercado. A partir de ahí, su carrera de carrera, para que pudiera conocer a su ídolo, Raffi Ahmad. En ese momento, Raffi había dado un cupón de compra de Rp10 millones como forma de apoyo.

Seis años después, el círculo de bondad pareció girar. En el 37 cumpleaños de Raffi en 2024, MPOK ALPA dio zapatos por valor de Rp10 millones como regalo. No solo un elemento de lujo, sino una expresión de gratitud y una forma de sinceridad.

«Porque MPOK ALPA está prestando atención, ‘¿Cómo es que los zapatos se usan simplemente’. Bueno, así que lo da», dijo Raffi.

Aunque se había negado porque no quería molestarse, Raffi finalmente recibió el premio. De hecho, inmediatamente llevó los zapatos mientras estaba de vacaciones a Madrid con Nagita Slavina poco después de su cumpleaños.

Ahora, después de que MPOK Alpa falleció, los zapatos ya no son una cuestión de precio, sino un símbolo de amistad que siempre vivirá en los recuerdos de Raffi.

«De hecho, esto no es una cuestión de precio, pero esto no es barato, así que sigo usando. Con estos zapatos, aunque ya no está aquí, sí, siempre acompaña nuestros pasos», dijo Raffi lleno de emoción.