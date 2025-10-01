El showrunner de ‘Silicon Valley’ John Altschuler en New Show, EE. UU., Europa

Entregando un discurso de apertura en el Iberseries & Platino Industria en Madrid, «Valle de Silicon«Showrunner John Altschuler No puse palabras al dar su opinión sobre las personas tecnológicas que habitaban el verdadero Valle de Silicon: «Son personas codiciosas, vorazadas y terribles», dijo.

La idea de su exitosa serie HBO Max llegó a él después de leer la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. «Es un buen libro … Llegué a una aprobación sobre Bill Gates ridiculizando a Steve Jobs, diciendo: ‘El tipo ni siquiera puede escribir código’. Y estoy como, bueno, esto es gracioso «.

Investigar para el programa lo llevó a Silicon Valley, donde tuvo tres reuniones y las tres compañías le dijeron: «No estamos interesados ​​en ganar dinero, estamos interesados ​​en hacer del mundo un lugar mejor». Esa línea a menudo se repite en la temporada 1 de «Silicon Valley», dijo Altschuler, que también fue un showrunner de la exitosa serie animada «.Rey de la colina«Entre otros espectáculos.

En declaraciones al socio de la agencia de Gersh, Roy Ashton en el escenario, Altschuler dijo que también estaba en Europa para encontrar socios para una coproducción irlandesa que estaba desarrollando, basado en un libro que coescribió con su co-creador de «Silicon Valley», Dave Krinsky

Rechazó las sugerencias para llevarlo a un estudio en Hollywood: «Creo que hay fortalezas subyacentes en el sistema de Hollywood que no tienes aquí. Creo que hay un sentimiento hacia el arte y la cultura en Europa que no tenemos en Estados Unidos. Y creo que al reunirlos, creas algo un poco más interesante, un poco inesperado, y así es como creo que hemos éxito en el nuevo mercado». »

Lo que él se lamentó fue la falta de respeto por los escritores en Europa. Relató cómo trató de reunirse con «Llama a mi agente«El creador Fanny Herrero y la gente de Francia estaban desconcertados.

«¿Quieres conocer al director?» Le preguntaron y él dio un enfático ‘no’. «Los directores van y vienen, pero la visión de ese programa fue su visión y eso es lo que me interesó».

«Tradicionalmente, los europeos y los escritores británicos han tenido que venir a Estados Unidos para tener éxito. Y creo que es una pena, porque luego están escribiendo para un sistema estadounidense. Lo que espero es que pueda ayudar a los escritores europeos a tener éxito en Europa y luego mostrarlo a los estadounidenses», dijo.

«Hay algo malo en el sistema que devalúa cualquier componente del proceso creativo. ‘Silicon Valley’ obtuvo su primera victoria en el Emmy de nuestro diseñador de producción, y puedo decirle que nuestro diseñador de producción entendió nuestro programa mejor que yo, porque cuando él dijo la oficina donde vivió, llegó a la vida. Entonces, puedo decirle, la devaluación del escritor es el problema más grande en el entretenimiento europeo».

Ashton citó un informe reciente del Gremio del escritor que decía que había un 40% menos de trabajos de escritor en los Estados Unidos desde la huelga en Hollywood, a la que Altschuler respondió: «La huelga no hizo que estos streamers hicieran ocho episodios en lugar de 22 episodios».

«Aquí está la cosa. Siempre fue difícil. Fue más fácil cuando entré. Ahora es más difícil, pero siempre ha sido un juego de azar. Entonces, tomas tu tiro, trabajas duro, te quedas en eso, y tienes tantas posibilidades de tener éxito como lo hiciste. No está claro cómo llegar allí. Pero hay más avenidas que ahora.