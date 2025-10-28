El showrunner de ‘Scrubs’ Revival, Tim Hobert, sale, Aseem Batra permanece

El «Exfoliantes“Revival ha perdido a uno de sus dos showrunners a las pocas semanas de comenzar la producción. Tim Hobert ha renunciado a sus funciones de codirector de la serie debido a una diferencia creativa, mientras que Aseem Batra ahora actuará como showrunner en solitario mientras continúa la filmación.

Hobert y Batra coescribieron el primer episodio de la reposición de “Scrubs”, en el que los miembros del reparto original Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes y John C. McGinley retomarán sus papeles de la querida serie.

Tanto Hobert como Batra son alumnos de “Scrubs”. Hobert fue acreditado como coproductor ejecutivo, productor ejecutivo y productor consultor de la serie original, mientras que Batra se desempeñó como editor de historia, editor ejecutivo de historia y coproductor. Ambos trabajaron con el showrunner de la serie original Bill Lawrence, quien sigue siendo productor ejecutivo de la serie de resurgimiento a través de su sello Doozer.

Hobert seguirá acreditado como productor ejecutivo de los primeros episodios de la serie de resurgimiento. La producción comenzó en Vancouver a principios de octubre.

Más por venir…