El showrunner de ‘Fear the Walking Dead’ demanda a AMC por ganancias impagas

David Ericksonel co-creador de “Teme a los muertos vivientes”, demandó Redes AMC el miércoles, alegando que se le ha negado la parte que le corresponde de las ganancias del programa.

Se convierte en el séptimo productor de «Walking Dead» en los últimos doce años en acusar a la cadena de cable de utilizar trucos contables de Hollywood para evitar realizar pagos a los participantes en las ganancias.

Erickson cocreó el programa derivado en 2015 con Robert Kirkman, el creador de la serie de cómics. También fue showrunner durante tres años.

Erickson aceptó el trabajo sabiendo que, para un showrunner exitoso, “una serie exitosa puede generar una anualidad vitalicia”, afirma la demanda. Pero Erickson no ha recibido nada en ganancias, alega la demanda, mientras que otros han recibido hasta 67 millones de dólares. Según la denuncia, la cadena afirma que el programa tiene un déficit de 185 millones de dólares, lo que significa que es casi seguro que nunca verá un centavo en pagos de ganancias.

Al igual que las otras demandas presentadas por «The Walking Dead», la demanda alega que AMC ha abusado de su papel como productor y exhibidor del programa para reclamar cargos falsos contra los resultados del programa y evitar pagar ganancias.

«Cuando un conglomerado verticalmente integrado como AMC produce una serie y la otorga licencias a sus diversas filiales, nacionales e internacionales, cable y streaming, abundan las preocupaciones sobre una autocontratación inadecuada», afirma la demanda. «Erickson presenta esta acción para rectificar la atroz mala conducta de AMC y obtener las decenas de millones de dólares en ganancias que legítimamente se le deben».

Frank Darabont, el creador de “The Walking Dead”, y su agencia, CAA, presentaron una demanda similar en 2013, que finalmente se resolvió por 200 millones de dólares ocho años después. Kirkman y otros cuatro productores presentaron una demanda en 2017. Esa denuncia fue rechazada por un juez estatal en Los Ángeles, pero los productores volvieron a presentarla en un tribunal federal, donde el caso sigue pendiente.

AMC negó las acusaciones de Erickson en un comunicado.

«Esta demanda, como la de Kirkman hace años, no tiene mérito», dijo Orin Snyder, el abogado de la empresa. «Estamos seguros de que fracasará, como el anterior. Los contratos aquí fueron negociados por el talento jurídico más experimentado y sofisticado de Hollywood, y AMC ha pagado íntegramente lo que se debe. Esto es simplemente otra grosera apropiación de dinero».

Erickson afirma que estaba trabajando para AMC bajo un acuerdo general, que le otorgaba el 5% de los «ingresos brutos ajustados modificados» de «Fear the Walking Dead». La demanda alega que AMC en realidad no proporcionó a los representantes de Erickson su definición de MAGR hasta años después, pero que se les había asegurado que sería la misma definición que se aplica a todos los demás.

Sólo más tarde, cuando les dijeron que el programa tenía un saldo negativo de casi 200 millones de dólares, se dieron cuenta de que era “la peor definición posible de un programa exitoso en la historia de la televisión”, afirma la demanda.