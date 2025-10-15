El show del cómico libanés John Achkar en L’Olympia se prepara para un especial de televisión

Distribuidor y productor con sede en Dubai Entretenimiento filmado en primera fila se está ramificando hacia el comedia espacio de contenido produciendo un especial de televisión que cubre el próximo espectáculo de comedia del destacado comediante libanés John Achkar, “Tryin’” (“Aam Jarrib”) en la legendaria sala de conciertos L’Olympia de París.

La actuación de Achkar de “Tryin’” en París el 23 de octubre marcará la primera actuación en árabe de un comediante en el icónico escenario de L’Olympia, según un comunicado de Front Row. L’Olympia ha acogido a grandes de la comedia mundial como Chris Rock, Gad Elmaleh y Eddie Izzard.

En “Tryin”, Achkar utiliza un enfoque “sin filtros y de ritmo rápido” y “se sumerge de cabeza en la hilaridad y la angustia de la vida árabe moderna”, según el comunicado. Señaló que el espectáculo, presentado en árabe en todo el mundo, «le habla tanto a los que se quedaron como a los que se fueron; la diáspora libanesa y árabe esparcida por todas partes».

Front Row ha estado produciendo la gira de comedia en vivo de Achkar con espectáculos con entradas agotadas en 75 ciudades de todo el mundo. Algunos se encuentran en ciudades árabes como Beirut, Riad, Dubai y El Cairo. Pero también hay otros conciertos de “Tryin” en San Francisco, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Toronto, Montreal, Marsella, París, Londres, Ginebra, Berlín, Sydney y Melbourne, entre otros lugares, dijo la compañía.

Ahora Front Row está en conversaciones avanzadas con una plataforma de transmisión global no especificada para el lanzamiento mundial en 2026 de su especial “Tryin”. El espectáculo será “el primero de una serie de seis títulos de stand-up árabes actualmente en desarrollo”, según el comunicado. Los nombres de los otros artistas de la comedia aún no se han revelado.

«Contrariamente a la creencia occidental, Oriente Medio no es una audiencia. Es un mosaico de países, culturas y dialectos que rara vez se ríen de lo mismo», dijo en el comunicado el director ejecutivo de Front Row Filmed Entertainment, Gianluca Chakra.

«John logró conquistar ese espacio sin diluir su voz. Ha recorrido más de 75 ciudades, ha llenado cada sala y ha encontrado el pulso universal que une a los árabes de todo el mundo a través de la comedia pura y honesta. Ahora, al subir al escenario de L’Olympia, donde han actuado los mejores cómicos del mundo, demuestra que las historias árabes pueden viajar sin compromisos», añadió Chakra.

Achkar comentó: «Para mí, subir al escenario de L’Olympia es demostrar que la comedia árabe merece estar hombro con hombro con los mejores del mundo. Nuestras historias, nuestras luchas y nuestras risas pertenecen a los escenarios más grandes, porque el humor es un lenguaje que todos entienden. Más allá de la risa, estamos construyendo una comunidad».