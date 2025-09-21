El show de Nueva Jersey encuentra banda en Peak

Como caótico e inventivo como Fin de semana de vampirosLos arreglos superan cinco álbumes de estudio, las cosas nunca se sienten fuera de control. La producción y la mezcla son impresionantemente ornamentadas, un pastel de bodas que podría derribarse si una nota coloca fuera de lugar. Y aunque la instrumentación y la complejidad de sus canciones solo han crecido a lo largo de los años, que llevó al excelente y denso álbum del quinto y denso álbum de 2024, «Only God Was Sobre Us», el show en vivo de la banda solo se ha aflojado, lo que permite algunos momentos de perros peludos en los favoritos de los fanáticos. Afortunadamente, la música es mucho mejor para ello.

La banda, cerca del final del segundo tramo de su gira de maratón «Only God», se detuvo en Montclair, el pequeño teatro de Wellmont de Nueva Jersey para tocar cuatro noches como concierto de la ciudad para el cantante y guitarra Ezra Koenig y el baterista Chris Tomson, que fueron criados en el estado de Garden. Teniendo en cuenta que la banda tocó dos shows en Madison Square Garden la última vez que estuvieron en el Tristate, el lugar creó una intimidad perfecta para la apertura del set. La banda, un trío con el bajista Chris Baio, comenzó el show del 18 de septiembre con interpretaciones de baja fidelidad de éxitos que definen la banda «no creyentes», «Holiday» y «One (Blake’s Got a A New Face)», Sing-Alongs instantáneos que tocaron los instintos anteriores del grupo más antiguos.

Con la caída de una cortina, la banda entró en el nuevo modo de discos con un trío de canciones secundarias de «Only God», flanqueada por una gran banda de gira con cinco músicos más. Si bien la pandilla ciertamente desarrolló el sonido, dejó la voz de Koenig constantemente al borde de la audibilidad, lo que, para ser justos, podría haber sido el resultado del lugar mucho más pequeño. Pero si bien uno podría preguntar si Vampire Weekend es el tipo de banda que necesidades Una segunda batería, tripulada por el percusionista Garrett Ray, o dos guitarras adicionales para complementar la tocadina de Koenig, permite que sus composiciones tengan más textura.

Alrededor de diez canciones en su show de más de dos horas, la banda se volvió mucho más suelta, tomando el «girasol» de 2019 para caminar. La agradecida canción inspirada en los muertos sonaba con la flota de músicos que abordaban el ritmo, y estaba claro que esta era la dirección que la banda encontró más emocionante. Los momentos de Jammier nunca descarrilaron las canciones más estrictas, sino que les dieron una pizca de nueva energía, ya sea que el piano florezca durante los versos de «Harmony Hall» o Sax en «Cousins».

La nueva sensación de estos éxitos impresas en el cerebro de los fanáticos nunca los hizo irreconocibles, pero fue refrescante escuchar a la banda encontrar nuevas formas astutas en el material que han tocado sin cesar. En un año en el que más y más bandas con bases de fanáticos del Millennial están de gira para cobrar los aniversarios de los álbumes y monetizar los cálidos y confusos sentimientos de la juventud, es bueno saber que Vampire Weekend no está cerca de un acto de nostalgia. En cambio, son una banda con la que vale la pena envejecer.