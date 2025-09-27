El shell BBM de hoy está disponible en 17 estaciones de servicio, consulte la lista completa

Yakarta, Viva – Usuarios vaporizados que desean llenar el combustible de aceite de alias BBM Caparazón Super, hoy puede ir a varias estaciones de llenado de combustible públicos o estaciones de servicio dispersas en la región de Java.

Leer también: La ubicación de la estación de servicio Shell proporciona súper combustible hoy



Basado en la información oficial de Shell Indonesia recibida por Viva Automotive el sábado 27 de septiembre de 2025, Shell Super ahora está disponible en 17 estaciones de gasolla en varias regiones de Indonesia. Esta disponibilidad se actualiza todas las mañanas y puede cambiar de acuerdo con las condiciones de campo.

En el área de Yakarta, las estaciones de gasolina que proporcionan Shell Super se encuentran en el norte de Yakarta. La ubicación es la estación de servicio Semper-1 Shell.

Leer también: Lista de estaciones de gasolina que proporcionan súper combustible hoy el lunes 22 de septiembre de 2025



Para la región de Banten, hay dos estaciones de gasolina que proporcionan este tipo de combustible. Ambos son Shell Ahmad Yani en Cilegon y Shell Serang West-1 en Serang.

Mientras tanto, en la región de Java Occidental, hay tres estaciones de servicio que sirven a Shell Super. La estación de servicio es Shell Mangunjaya-1 en Bekasi, Shell Citraland en Cirebon y Shell Kesambi-1 en Cirebon.

Leer también: Valor experto Gobierno experto Ajuste de la cuota de importación de combustible para la estación de servicio privado, no monopolio



Se puede encontrar más suministro en Java Oriental con un total de 11 estaciones de servicio listas para servir a la comunidad. Esto hace que East Java sea el área con la disponibilidad de la mayor súper conchas en la actualidad.

En Malang, hay tres estaciones de servicio que venden Shell Super, a saber, Shell Kawi-1, Shell Lawang-1 y Shell Soekarno Hatta-1. Con esto, Malang es la ciudad con las estaciones de gas más de Super Gas.

Además de Malang, otras estaciones de servicio en Java Oriental también están dispersas en varias ciudades. Estos incluyen Shell M. Hatta-1 en Blitar, Shell Tenderan Jombang-1 en Jombang y Shell Pare Kdr-1 en Kediri.

En Mojokerto, las personas pueden encontrar a Shell Super en la estación de servicio Shell Gajahmada-1. Mientras que en Pasuruan, disponible en dos puntos, a saber, Shell Dr. Sutomo-1 y Shell Gempol-1.

La región Tuban también se incluye en la lista con una estación de servicio, a saber, Shell H. Wuruk-1. Mientras que Lamongan tiene una estación de servicio Lamongan-1 de concha como proveedor de combustible.