El Sevilla Fest 2025 crece con el regreso de las nominaciones al EFA

el 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla duplicará su apuesta por un modelo ampliado de carpas grandes (lugares en toda la ciudad, audiencias más amplias y una plataforma industrial reforzada) a medida que las nominaciones a los Premios del Cine Europeo regresen a la ciudad.

La edición de 2025, que se celebrará del 7 al 15 de noviembre, abre con “El último vikingo” de Anders Thomas Jensen, encabezada por Mads Mikkelsen, y rinde homenaje con Giraldillos de honor a cuatro pesos pesados ​​intergeneracionales: Juliette Binoche – presentando su debut como directora “In-I in Motion” – el maestro Costa-Gavras, radicado en Francia, el autor irlandés Jim Sheridan y el nativo de Sevilla Alberto Rodríguez (“Marshland”, “Los tigres”).

“Este es un año de consolidación: mostrar la ciudad y hablar del cine europeo en toda su amplitud”, dice el director del festival, Manuel Cristóbal. «El gran cambio se produjo el año pasado», sostiene. «Este año es escala, confiabilidad y utilidad».

Cristóbal define “consolidación” en términos concretos y locales. “Se trata, sobre todo, de acercar el festival a la ciudad y estar orgullosos de ello”, afirma. «También queremos ofrecer cine europeo en el sentido más amplio de la palabra: no es un nicho y es mucho más variado de lo que a menudo nos hacen creer».

Una nueva sección competitiva de cortos europeos

Por primera vez, la Selección Oficial de Sevilla presenta una sección competitiva de cortometrajes europeos que abarca acción en vivo y animación, una fuente de talento que complementa el lanzamiento de Rampa en 2024 para directores emergentes.

El festival también estrena una muestra de cine inmersivo en el Centro Cartuja CITE, consolidando una alianza estratégica con el recinto. Con una pantalla de 180 metros cuadrados y sonido Meyer, Cartuja Center representa el buque insignia técnico para los momentos de marquesina.

El empujón hacia afuera también es ceremonial. El 8 de noviembre, el festival acoge una recepción en el Real Alcázar para el premio Puerta América, en la que se destacarán las películas europeas que representan a sus países en la carrera por los Oscar.

El regreso a la ciudad de las nominaciones a la EFA el 18 de noviembre está cargado de simbolismo. “Significa mucho”, dice Cristóbal. “Sobre todo, el festival regresa después de una crisis provocada por el anterior equipo municipal, y no solo regresa a Sevilla, sino que regresa al Real Alcázar, uno de los lugares más mágicos de la ciudad”.

Conferencia de exhibición de cine europeo

Frame Sevilla, el centro profesional del festival, cuenta con más de 30 sesiones: una selección curada de ponencias magistrales, estudios de casos, laboratorios de finanzas y networking.

La innovación principal es la Conferencia inaugural de la Exposición de Cine Europeo, organizada con la federación de exhibidores de España FECE, que ofrecerá cuatro bloques de debates que se incorporarán a un informe público sobre políticas, palancas de financiación y evolución de la audiencia.

A este evento de la industria asistirá una importante lista de entidades nacionales y de la UE, incluidas UNIC, Eurocinema, ANEC de Italia y ICAA de España. “Los exhibidores mantienen abiertos los cines; tenemos que escucharlos y tratarlos con respeto”, dice Cristóbal.

Alianzas y caminos de crecimiento

Cristóbal destaca alianzas nuevas y cada vez más profundas. “Buscamos socios y, sobre todo, ser útiles a la industria y al cine”, afirma.

Sevilla cuenta con acuerdos con el programa European Film Promotion en Future Frames y se ha asociado con la organización española de gestión de derechos Egged para impulsar la visibilidad del trabajo de los productores.

En cuanto a la industria, el festival también mirará hacia el norte con “A Look at Denmark”, sincronizada con la noche de apertura “The Last Viking” y la reciente oleada de premios por “The Girl with the Needle” de Magnus von Horn.

En colaboración con el Instituto de Cine Danés y la embajada de Dinamarca, Frame analizará el modelo nórdico de financiación de la producción y analizará los flujos de trabajo de coproducción recientes.

Netflix se suma a las sesiones sobre innovación y sostenibilidad, mientras que Secuoya Content Group y Sevilla Film & Events presentan Sevilla Content City, un impulso local de escenarios y servicios.

Las mesas redondas sobre finanzas que regresan El Parné/Show Me the Money» ofrecen estrategias de primera vista para empaquetar y cerrar acuerdos. El proceso de descubrimiento se ve reforzado por Future Frames de EFP, en asociación con Karlovy Vary y con sede en Hamburgo y Sevilla, que atrae a jóvenes directores al ecosistema SEFF con cortos destacados y reuniones de talentos.

Una comedia de estreno

Para la distribuidora española Avalon, la elección por parte de Sevilla de una comedia de estreno como “El último vikingo” indica una intención comercial.

«Estamos especialmente contentos de que un festival de este calibre apueste por una comedia como película inaugural», afirma el fundador de Avalon, Stefan Schmitz. «Esto la consagra como una película de evento potencial para una amplia audiencia y un importante impulso promocional antes del lanzamiento comercial en marzo».

Presencia generalizada de producciones españolas y andaluzas

Firmas españolas y andaluzas encabezan el cartel. Rodríguez recoge su Giraldillo como “Los tigres”, película original de Movistar Plus+, distribuida en España por Buena Vista Internacional, se presenta como Proyección Especial; mientras que Rafael Cobos, coguionista de Rodríguez desde hace mucho tiempo, trae su primer largometraje de suspenso “Golpes”, una coproducción de Vaca Films con la francesa Playtime, a la barra lateral de Panorama Andaluz.

En otros lugares, la no ficción andaluza abarca desde la reivindicación de la historia del pueblo gitano (“Pendaripen”, de Alfonso Sánchez) hasta retratos artísticos (“Luis Gordillo. Manual de instrucciones”) y viajes impulsados ​​por la música (“Fandango”), amplificando lo que Sevilla encuadra como una presencia “transversal” de voces sureñas en todas las secciones.

Autores europeos y nombres emergentes

Los autores europeos y los nombres emergentes chocan entre sí. En la Selección Oficial, la animación se combina con la acción en vivo a través de “A Magnificent Life” de Sylvain Chomet, mientras que se filtran películas de exalumnos de festivales de alto perfil, entre ellas “La petite dernière” de Hafsia Herzi, con la ganadora del premio a mejor actriz en Cannes Nadia Melliti; la ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, “Dreams (Sex Love)”, de Dag Johan Haugerud; y la obra póstuma de Laurent Cantet “Enzo”, completada por Robin Campillo.

Mientras tanto, la fastuosa película biográfica de Michał Kwieciński “Chopin, Chopin!”, vendida por Playtime y adquirida para España por LaZona Pictures, cierra el festival fuera de competición.

En la barra lateral de Embrujo (anteriormente Las Nuevas Olas), Sevilla enmarca doblajes de lenguaje más audaces, desde la fábula ecológica sin diálogos de Momoko Seto, “Dandelion’s Odyssey”, hasta la ensoñación en 16 mm de Sofía Petersen, “Olivia”.

Rampa reúne el primer y segundo largometraje que abarcan el género y la historia personal: “God Will Not Help” de la directora croata Hana Jušić, premiada en Locarno, “My Father’s Shadow” del cineasta nigeriano Akinola Davies Jr. y “Imago” de Déni Oumar Pitsaev, ganadora del premio French Touch/Oeil d’Or de Cannes.

“Necesitamos películas para diferentes públicos; no todos los títulos para todos, pero cada uno debería encontrar su película”, dice Cristóbal.

Esto es consistente con la promesa reforzada de Sevilla de ser una plataforma de lanzamiento tanto para los descubrimientos de los autores como para los títulos para una audiencia más amplia que se lancen después del festival, por ejemplo “Todos los lados de la cama” de Mediaset España, una nueva entrada en la exitosa saga musical, y “Rondallas” de Daniel Sánchez Arévalo, una comedia dramática de Studiocanal-Bambú distribuida por Beta Fiction España.