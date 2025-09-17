El set en caja ‘Bootleg Series 18’ de Bob Dylan para explorar el ascenso de principios de los años 60

Si te gustó Timothée Chalamet como el naciente, Scrappy, temprano Bob DylanPuedes amar lo real. El lanzamiento más reciente de la serie de colecciones retrospectivas de material inédito de Dylan se remontará a sus comienzos musicales. «Bootleg Series Volumen 18: A través de la ventana abierta, 1956-1963» se lanzará el 31 de octubre.

Capturando el período preeléctrico cuando fue considerado un artista popular, el set de caja completo abarca ocho CD. De 139 pistas totales, 48 ​​están previamente inéditas, mientras que otras 38 se describen como «súper raras». Esta versión de lujo también incluye un libro de espalda dura con notas de revestimiento de Sean Wilentz y más de 100 fotos. (Desplácese hacia abajo para ver la lista completa de pistas).

Como es típico con la «Serie Bootleg», también hay versiones condensadas para el Dylan Buff, con 42 pistas en las ediciones de 2-CD y 4-LP «Highlights».

Una canción previamente inaudita en el set, «Rocks and Gravel», una salida de las sesiones de «Freewheelin ‘Bob Dylan» de 1962, se lanzó el miércoles por la mañana como una canción teaser. Escuche la gema acústica en solitario a continuación.

Entre las ofertas de Full Set se encuentra una grabación completa del show de Dylan el 26 de octubre de 1963 en Carnegie Hall, presentado por primera vez.

Wilentz, un historiador de Princeton que escribió un ensayo de 125 páginas para el set en caja, dijo en un comunicado: «De esa época y esos lugares, esta colección es solo un fragmento, aun así, como un registro auditivo de un artista que se convierte en él mismo, o en el caso de Dylan, su primera vez en el pasado y la colección, el tiempo de colección y el tiempo de la colección, no es un tiempo que no es un tiempo de vida. lo nuevo, que nunca son tan distintos como podríamos pensar «.

Se pueden encontrar enlaces de pedido anticipado para el producto digital y físico aquí.

Algunas de las pistas que se encuentran bajo el paraguas «Super-Rare» se publicaron anteriormente en la «Colección del 50 Aniversario 1962» y «Los CD de» 50th Anniversary Collection 1963 «, lo que quiere decir, apenas lanzados, ya que esos dos discos fueron cuestiones en prensas de solo unos pocos cientos de copias para cumplir con los requisitos de copyright de 50 años.

La lista completa de pistas para «Bootleg Series Volume 18»:

Disco 1

Deja que los buenos tiempos lleguen

24 de diciembre de 1956 – Terlinde Music Shop, St. Paul, MN Tengo una chica nueva

Mayo de 1959 – Hogar de Ric Kangas, Hibbing, MN Blues de la Bahía de San Francisco JESÚS CRISTO

Septiembre de 1960 – Hogar de Bob Dylan, Minneapolis, MN Blues de Virginia Oriental KC gemido Hard Viajes

Finales de 1960 – Madison, WI Pastos de abundancia ACUÉRDATE DE MÍ

Febrero de 1961 – Hogar de Bob y Sid Gleason, East Orange, NJ Canción a Woody Hablando de oso montaña masacre de picnic blues

6 de septiembre de 1961 – The Gaslight Cafe, NYC No hay tumba

Verano de 1961 – Hogar de Mell y Lillian Bailey, NYC No tengo ningún hogar

13 de mayo de 1961 – Teatro Coffman, Universidad de Minnesota, Minneapolis, MN La muerte no tiene piedad María diabólica

Mayo de 1961 – Minneapolis, MN Introducción: Riverside Church Molly guapo

29 de julio de 1961-Sábado de la música folk (WRVR-FM), Riverside Church, NYC Introducción: ver que mi tumba se mantiene limpia Mira que mi tumba se mantiene limpia La chica que dejé atrás Introducción: Pretty Boy Floyd Pretty Boy Floyd Ferrocarril en la gran división

1 de octubre de 1961 – Gardes Folk City, NYC Introducción: Fixin ‘to Die Fijar a morir

1961 – Folklore Center, NYC Volaré lejos – Take 1 (Take alternativo)*

29 de septiembre de 1961 – Carolyn Hester Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NY

Disco 2

Introducción: en los pinos En los pinos Arado del evangelio Introducción: jóvenes pero diarios de crecimiento Jóvenes pero diarios de crecimiento Hombre en la calle Esta tierra es tu tierra* Bastante Polly

4 de noviembre de 1961 – Carnegie Chapter Hall, NYC Hombre de tristeza constante – ensayo (toma alternativa, 20 de noviembre de 1961) Carpenter de la Casa – Take 1 (Outtake, 22 de noviembre de 1961)* No eres bueno – Take 2 con Take 6 Insertar (Take alternativo, 20 de noviembre de 1961) Era un amigo mío – Take 2 (Outtake, 20 de noviembre de 1961)* Ramblin ‘Round – Take 2 (Outtake, 22 de noviembre de 1961)*

Bob Dylan Sessions Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Historia: East Orange, Nueva Jersey Robar ‘ Po ‘Lázaro Canción de Dink* Era joven cuando me fui de casa* POR LA TARDE Bebé, déjame seguirte COCAÍNA

22 de diciembre de 1961 – Hogar de Bonnie Beecher, Minneapolis, MN

Disco 3

La muerte de Emmett hasta Conversación: la elección de Folksinger, 1 Rola, John* Conversación: la elección de Folksinger, 2 Tiempos difíciles en la ciudad de Nueva York

Transmisión el 11 de marzo de 1962-Folksinger’s Choice, WBAI-FM Studios, NYC Hablando de John Birch Paranoid Blues

Marzo de 1962 – Hogar de Mell y Lillian Bailey, NYC Ballada de Donald White

20 de septiembre de 1962 – Hogar de Mac y Eve McKenzie, NYC Midnight Special – Ensayo Midnight Special – Take 17 (toma alternativa)

2 de febrero de 1962 – The Midnight Special Sessions, Webster Hall, NYC Wichita (versión del álbum)* Es peligroso (versión del álbum)*

2 de marzo de 1962 – Three Kings and the Queen and Kings and the Queen, Volumen Two Sesions, Cue Recording Studios, NYC Cariño, solo déjame una oportunidad más ** Hablando de Nueva York ** Corrina, Corrina* Profundo ellum blues ** Introducción: soplando en el viento Soplando en el viento*

16 de abril de 1962 – Gerdes Folk City, NYC Rambling, juegos de azar Willie – Take 3 (Outtake) ** (Escuché eso) Silencio solitario – Toma 2 (Outtake) **

24 de abril de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Rocas y grava – Tome 3 (Outteake) **

25 de abril de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Caminos de victoria Train A-Travelin ‘(Versión del álbum)*

Octubre-diciembre de 1962-Oficina Broadside, NYC Hiram Hubbard ** Renuncia a tus caminos bajos ** Déjame morir en mis pasos ** Ramblin ‘en mi mente ** Yodel azul no. 8 (Mule Skinner Blues) **

2 de julio de 1962 – The Finjan, Montreal, Canadá

Disco 4

Bebé, por favor no vayas – Toma 3 (Outtake) **

25 de abril de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Blues preocupado – Tome 1 (Outteake) ** Bebé, estoy de humor para ti – Toma 4 (salida) ** Bob Dylan’s Blues – Take 2 (Outtake) **

9 de julio de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Introducción: Mañana es mucho tiempo Mañana es mucho tiempo Esta tierra es tu tierra, los últimos versículos Mucho tiempo desaparecido

11 de agosto de 1962 – Hogar de Dave Whitaker, Minneapolis, MN La caída de una gonda de una lluvia dura* No lo pienses dos veces, está bien* Barbara Allen* El cuco*

Octubre de 1962 – The Gaslight Cafe, NYC Eso está bien, tome 5 (Outtake) **

26 de octubre de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Confusión mixta: tomar 10 (toma alternativa individual) **

1 de noviembre de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Ballada de Hollis Brown – Take 2 (Outtake) ** Kingsport Town – Take 2 (Outteake)*

14 de noviembre de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC ¿Qué va a hacer? – Remake, toma 1 (salida) ** Hero Blues – Take 4 (Outtake) ** Seré libre – tomar 3 (toma alternativo) **

6 de diciembre de 1962 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC

Disco 5

La balada del cisne deslizante

Transmisión el 13 de enero de 1963-«Madhouse on Castle Street», BBC-TV Studios, Londres, Inglaterra Solo un vagabundo (versión del álbum)* John Brown (versión del álbum)*

Febrero de 1963 – Broadside Ballads, vol. 1 Sesiones, Folkways Studio, Nueva York Por todas partes **

8 de febrero de 1963 – NYC Oxford Town* (demostración)

Marzo de 1963 – Witmark Studio, NYC El sueño de Bob Dylan* Introducción: Muros de ala roja Muros de ala roja ** Introducción: Mañana es mucho tiempo Mañana es mucho tiempo* Fairgrows antiguo polvoriento ** Introducción: Pretty Peggy-O Pretty Peggy-o ** ¿Quién mató a Davey Moore? ** Últimos pensamientos sobre Woody Guthrie*

12 de abril de 1963 – Ayuntamiento, Nueva York James Alley Blues **

18 de abril de 1963 – Hogar de Mac y Eve McKenzie, NYC Salí una mañana **

19 de abril de 1963 – Hogar de Mac y Eve McKenzie, NYC Casa del sol naciente **

18 de abril de 1963 – Hogar de Mac y Eve McKenzie, NYC Talkin ‘World War III Blues

21 de abril de 1963 – Club 47, Cambridge, MA Masters of War – Take 6 (toma alternativa) Chica del país del norte – Take 4 (toma alternativa)

24 de abril de 1963 – Freewheelin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NY

Disco 6

Introducción por Cordell Reagon Solo un peón en su juego Soplando en el viento

6 de julio de 1963 – Rally de registro de votantes SNCC, Greenwood, MS Círculo eterno Gal de Liverpool West Memphis

17 de julio de 1963 – Hogar de Tony Glover, Minneapolis, MN North Country Blues* Con Dios de nuestro lado*

27 de julio de 1963 – Newport Folk Festival, Newport, RI Playboys y Playgirls*

28 de julio de 1963 – Newport Folk Festival, Newport, RI Soplando en el viento*

26 de julio de 1963 – Newport Folk Festival, Newport, RI; Bob Dylan: Voces y guitarra Pizarra: botas de cuero español Botas de cuero español: tomar 1 (toma alternativa) Siete maldiciones – Tome 3 (Outteake)* Adiós – Tome 5 (Outteake)*

6 de agosto de 1963-The Times que son A-Changin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC El trapo de Nueva Orleans de Bob Dylan – Remake, Take 3 (Outtake)

7 de agosto de 1963-The Times que son A-Changin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Moonshiner – Remake, Take 1 (Outtake)*

12 de agosto de 1963-The Times que son A-Changin’sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Introducción de Joan Baez Preocupado y no sé por qué*

17 de agosto de 1963 – Forest Hills Tennis Stadium, Nueva York Introducción de Ossie Davis Cuando entra el barco **

28 de agosto de 1963 – marzo en Washington, Washington, DC La sola muerte de Hattie Carroll

Septiembre de 1963 – Hogar de Ben Shapiro, Los Ángeles Las veces que están cambiando

Septiembre de 1963 – California Demasiadas mañanas: tomar 1 (toma alternativa)

24 de octubre de 1963-The Times que son A-Changin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC Clave de la carretera – Tome 1 (Outtake)

23 de octubre de 1963-The Times que son A-Changin ‘Sessions, Studio A, Columbia Recording Studios, NYC

Disco 7

Las veces que son un cambio** Ballada de Hollis Brown* Introducción: ¿Quién mató a Davey Moore? ¿Quién mató a Davey Moore?* Botas de cuero español* Hablando de John Birch Paranoid Blues* Coloque su cansada melodía* Introducción: soplando en el viento Soplando en el viento ** Introducción: la canción de Percy Canción de Percy ** Siete maldiciones ** Muros de ala roja ** Introducción: North Country Blues North Country Blues* La caída de una gonda de una lluvia dura*

26 de octubre de 1963 – Carnegie Hall, Nueva York

Disco 8