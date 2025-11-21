El servidor debe ser nacional.

Jacarta – Fiesta gerindra recordó la Agencia de Información geoespacial (GRANDE) tener cuidado al decidir quién es el ganador licitación proporcionando datos geoespaciales básicos y mapas base para áreas urbanas y no urbanas en toda Indonesia.

El partido que lleva el símbolo de la cabeza de un águila también recordó a BIG que este proyecto de provisión debería incluirse. servidor debe ser doméstico. Recuerde, este proyecto no es sólo un proyecto de infraestructura de datos, sino un proyecto de civilización.

Cuando se cartografíe a gran escala toda la superficie terrestre de Indonesia, por primera vez el país tendrá un mapa base nacional digital preciso. Desde el potencial de recursos naturales, los límites territoriales hasta las instalaciones militares.

«BIG debe tener cuidado. Creo que BIG será muy cuidadoso (al determinar el ganador de la licitación, ed)», dijo el político del Partido Gerindra, Rohkmat Ardiyan, en Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

El miembro de la Comisión XII de la RPD RI dijo que BIG tiene deberes y funciones importantes en la formulación y control de políticas técnicas en el campo de la información geoespacial.

«BIG es importante para conocer las fronteras de países, provincias y distritos. BIG incluso organiza la planificación espacial en cada región. Por lo tanto, BIG tiene un papel en el fomento del crecimiento económico en las regiones al hacer una planificación espacial clara para que sea seguro apoyar el clima de inversión», dijo.

No sólo eso, según él, BIG también desempeña un papel en la identificación del potencial de los recursos naturales en Indonesia. «Y BIG también necesita conocer los datos más externos sobre el contenido de Indonesia, esto es muy importante», dijo Rokhmat.

Debido a esto, dijo, BIG debería actuar estrictamente contra las cuatro empresas chinas que participaron en la licitación del proyecto para proporcionar datos geoespaciales básicos y mapas básicos de áreas urbanas y no urbanas en toda Indonesia. «Por supuesto que no se abre simplemente», dijo.

Además, dijo, la Comisión de la RPD

«Por supuesto, llevaremos a cabo investigaciones en profundidad y mantendremos conversaciones para que ambos podamos seguir el proyecto», afirmó.