El Servicio Social Colorea el 25 Aniversario del Prestige de Persada, AHY está presente

Yakarta, VIVA – Comunidad Pamor Persada realiza actividades devoción social como una forma de contribución real a la sociedad.

Lea también: Los derechos de la ecosociedad no son sólo «cosméticos» en el contexto de los derechos humanos, sino fundamentales y estratégicos



La actividad de servicio social se realizó con motivo del 25 aniversario de la asociación. Donde, la actividad se tituló ’25º Pamor Persada: cerrar las líneas, continuar el servicio para una Indonesia avanzada y próspera’. Este evento tuvo lugar en el refugio del campo de tiro VIP Djamsuri Parako Brigade 1 Pasgat, este de Yakarta, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Advertencia Desde hace un cuarto de siglo, Pamor Persada no sólo es un lugar de amistad, sino también un impulso para fortalecer la unión y la conciencia social. El presidente del Comité de Asistencia Social, coronel Helmi Ardiyanto Nange, afirmó que el 25º aniversario de Pamor Persada es un reflejo del largo camino recorrido por la organización para mantener el espíritu de servicio.

Lea también: La preocupación social sigue creciendo en varias regiones



«Esta conmemoración no es sólo ceremonial, sino que la llenamos de actividades de servicio social como una forma real de dedicación de Pamor Persada a la comunidad», dijo Helmi.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación Comunitaria Sanika Satyawada, el comisionado de policía Budi Hermanto, enfatizó en su discurso que Pamor Persada es un foro unificador para asociaciones intercomunitarias que tiene un papel importante en el mantenimiento de la solidez y los valores nacionales.

Lea también: Pramono llama a Yakarta la trigésima ciudad más poblada del mundo



«La fuerza del prestigio de Persada reside en la unión. Con una fuerte unidad, la devoción a nación y el país continuará», afirmó Budi.

El agradecimiento también fue transmitido por el Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ), que se graduó en la Academia Militar en 2000. Según AHY, la constancia de Pamor Persada en el cuidado de la hermandad durante 25 años es ejemplar.

«El espíritu de unir filas y continuar el servicio llevado a cabo por Pamor Persada es muy importante para mantener la unidad y apoyar una Indonesia avanzada y próspera», dijo AHY.

Al evento de conmemoración también asistieron varias figuras de toda la comunidad, incluido el presidente de la comunidad Parikshit, el general de brigada Rio Neswan, el presidente de la comunidad Moro, el primer almirante de Prabu, Dedi Komarudin, y el presidente de la Asociación Imperium, el coronel Elektronika Rani Partono.

El 25 aniversario de Pamor Persada es un impulso para la reflexión, así como para fortalecer el compromiso de todos los miembros de continuar cerrando filas y continuar con el servicio real a la nación y al estado.