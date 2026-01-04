El servicio SIM móvil abre los fines de semana, puntos de control y horarios de atención

Jacarta – A principios de 2026, la policía volverá a brindar comodidad a las personas que quieran extender el período de validez de su permiso de conducir (SIM). A través de un servicio de coche. SIM circularLos solicitantes pueden tramitar la prórroga sin necesidad de acudir a la oficina de Satpas.

El sábado 4 de enero de 2026, Polda Metro Jaya operó cinco coches SIM móviles repartidos en varias zonas de DKI Yakarta. Este servicio se presenta para facilitar a las personas que quieran ampliar su SIM un proceso más rápido y práctico.

Basado en la información citada por Korlantas Polri VIVA AutomotrizLos servicios de SIM móvil para el área del sur de Yakarta están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para la gente del oeste de Yakarta, los coches con SIM móvil están en espera en el campus de Anggrek Binus. Mientras tanto, los residentes del norte de Yakarta pueden visitar los servicios que operan en el área de LTC Glodok.

Los solicitantes que viven en el este de Yakarta pueden acceder a los servicios de SIM móvil en Grand Mall Cakung. Todos los puntos de servicio Mobile SIM en el área de DKI Yakarta atienden al público desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

No sólo en Yakarta, también hay servicios similares disponibles en las zonas de amortiguamiento. En Bandung, dos unidades SIM Mobile operan en King’s Shopping Center y Dago Plaza, con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar el servicio SIM móvil en Jambu Dua Mall con un horario de funcionamiento bastante amplio, es decir, de 07.00 WIB a 18.00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, los servicios de automóvil con SIM móvil están disponibles en la oficina del distrito de West Bekasi. Los servicios en esta ubicación están abiertos de 08.00 WIB a 10.00 WIB con cupos de cola limitados.

Tenga en cuenta que el servicio de coche SIM Móvil sólo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá obtener una nueva SIM en los Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los solicitantes deben traer una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen de salud realizado en un centro oficial. La tarifa de renovación se ajusta al PP Número 60 de 2016 sobre PNBP, a saber, 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.