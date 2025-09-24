El Servicio Secreto de los Estados Unidos falló el esfuerzo del sabotaje de la red de telecomunicaciones de Nueva York durante la Asamblea General de la ONU

Nueva York, Viva – Servicio secreto COMO (Servicio secreto) Desmontar la red dispositivo La electrónica se extiende por toda la ciudad de Nueva York, que tiene el potencial de paralizar el sistema telecomunicación Funcionarios celulares estadounidenses y delegaciones extranjeras durante la sesión general de las Naciones Unidas (PBB) en la ciudad de Nueva York.

Los resultados de la investigación del Servicio Secreto de EE. UU. Revelaron más de 300 servidores SIM y 100,000 tarjetas SIM encontradas, que pueden usarse para ataques de telecomunicaciones en áreas que incluyen partes de tres estados, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

«Esta red tiene el poder de desactivar las torres de teléfonos celulares y básicamente matar redes celulares en la ciudad de Nueva York», dijo un agente especial que fue responsable, se informó Matt McCool BBCMiércoles 24 de septiembre de 2025.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó un dispositivo de telecomunicaciones cerca del evento de sesión general

Estos dispositivos se encontraron en un radio de 35 millas (56 km) del evento de la ONU, que se decía que podía decidir la red celular de líderes mundiales que estaban presentes en la Asamblea General de la ONU.

McCool dijo que el descubrimiento de este dispositivo muestra un esquema que está «bien organizado y bien financiado», e implica «la amenaza de la amenaza del estado-nación e individuos conocidos por la aplicación de la ley federal».

«Los actores de estado estatal no identificados envían mensajes encriptados a grupos de delitos organizados, carteles y organizaciones terroristas», agregó.

El equipo puede enviar SMS a toda la población estadounidense en 12 minutos, dijeron las autoridades. El equipo también puede desactivar la torre de teléfonos celulares y lanzar un ataque contra el rechazo de servicios distribuidos que podría bloquear la comunicación de envío de emergencia.

Los dispositivos fueron confiscados de granjas de tarjetas SIM en edificios de apartamentos abandonados en más de cinco ubicaciones. Sin embargo, los funcionarios no especificaron la ubicación.

Este descubrimiento sigue una investigación de «amenazas telefónicas» anónimas dirigida a tres funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en esta primavera, dijeron funcionarios que no fueron mencionados a New York Times.

Según el periódico, uno de los funcionarios trabajó en el Servicio Secreto y los otros dos trabajó en la Casa Blanca. Los investigadores también dijeron que Noticias de CBS Que encontraron 80 gramos de cocaína, armas de fuego ilegales, computadoras y teléfono.

Otros funcionarios del Servicio Secreto de los Estados Unidos, con condiciones anónimas, dijeron que la red también puede usarse para desactivar EMS y la comunicación policial, así como la comunicación cifrada.

«Esta red se puede usar para desactivar las torres celulares. Esta red puede activar el ataque de» negación del servicio «, lo que básicamente significa que esta red puede bloquear EMS o la policía para responder a una escena si es necesario», dijo un funcionario que habló sobre condiciones anónimas.

«Esta red también se puede utilizar para llevar a cabo una comunicación anónima y cifrada», continuó.

El Servicio Secreto está tratando de identificar a las partes responsables de la red de dispositivos electrónicos e investigar si su intención es interrumpir la reunión de la Sesión General de la ONU.

«Las verificaciones forenses de los datos equivalentes a 100,000 teléfonos celulares están en curso», agregó. «El análisis inicial muestra la comunicación celular entre actores extranjeros y individuos conocidos por los agentes de la ley federales».

«La posible interferencia con las telecomunicaciones de nuestro país causadas por la red de este dispositivo no puede ser exagerada», dijo el director del Servicio Secreto, Sean Curran. «Esta investigación aclara a los posibles actores que la amenaza que pronto se le ocurrirá a las personas que protegemos pronto será investigada, rastreada y erradicada.

Se sabe que más de 100 líderes y delegados mundiales se han reunido en Midtown Manhattan para conmemorar la Asamblea General de la ONU de 80 años en Nueva York.