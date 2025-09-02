El servicio se recuperó, Indosat reveló inmediatamente esto

Yakarta, Viva – Después de cientos de clientes Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Información de la señal de informes El martes por la tarde, 2 de septiembre de 2025, la compañía finalmente habló.

El director de IOH y director de tecnología, Desmond Cheung transmitió una disculpa por los inconvenientes que sienten los clientes, especialmente en las áreas en solitario y sus alrededores.

«Pedimos disculpas por los inconvenientes experimentados por algunos clientes de Innosat Ooredoo Hutchison en el solo y sus alrededores debido a disturbios del servicio», dijo, a través de su declaración oficial.

Hizo hincapié en que la experiencia del cliente es la principal prioridad de la compañía. «Estamos comprometidos a continuar trayendo conectividad confiable a todos los usuarios», dijo.

Según Desmond, actualmente todos los servicios han vuelto a la normalidad. Sin embargo, para los clientes que todavía enfrentan obstáculos, IOH abre el acceso a la asistencia a través de IM3 Póngase en contacto con el centro del número 185 y el centro de contacto tri en el número 123 para obtener el soporte directo del equipo de servicio al cliente.

Anteriormente, cientos de internautas se quejaron de la pérdida de señales de Indosat en varias regiones, incluidas Semarang, Yogyakarta, Sleman, Yakarta, Ancol, Surakarta, Surabaya, Magelang y Klaten.

Según los informes de los usuarios en el foro en línea DownetTector.id, hasta el 70 por ciento de los usuarios informan que no hay señales, el 24 por ciento no puede acceder a los servicios de Internet y el 6 por ciento experimenta un apagón total de la red.

Aunque había causado disturbios en el ciberespacio, IOH enfatizó que había realizado mejoras técnicas hasta que el servicio regresó. «Gracias por su lealtad y confianza en Indosat Ooredoo Hutchison», dijo Desmond.