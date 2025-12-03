El servicio de streaming para entusiastas de los automóviles se lanzará en 2026

Un servicio de transmisión dirigido a los entusiastas del automóvil llamado Impulsado se lanzará a principios de 2026 de la mano de los cofundadores, incluido el productor de toda la vida. miguel georgeEl presentador de “Top Gear USA”, Tanner Foust, y la actriz de “Gran Turismo”, Emelia Hartford.

Según el equipo detrás del proyecto, «En Driven, los fanáticos de los automóviles podrán transmitir cientos de horas de programación automotriz producida, encargada y adquirida, desde series originales premium hasta clases magistrales y contenido curado de creadores populares. La plataforma incluirá además funciones y foros de creación de comunidades para iniciar conversaciones y promover la participación entre sus usuarios».

Los fundadores dicen que Driven «ha sido diseñado exclusivamente para entusiastas de los automóviles y se esfuerza por mejorar la forma actual en la que se representan audiencias y creadores apasionados y específicos» y que el «modelo de transmisión y comunidad de la plataforma permitirá a los creadores establecidos y aspirantes la capacidad de ser copropietarios de su contenido, con el potencial de que dicho contenido debute exclusivamente en Driven».

Driven se lanzará en prueba Beta en el primer trimestre de 2026 para 10,000 usuarios invitados que tendrán la oportunidad de descargar y explorar la plataforma a través de iOS, Android, computadora de escritorio y todos los televisores conectados. Está previsto un lanzamiento público de la plataforma para el segundo trimestre, «que comenzará como un modelo AVOD con posibles oportunidades de membresía paga e incentivada más adelante este año».

El próximo año se publicará una lista de contenidos que detalla la programación para 2026.

George actuará como director ejecutivo de Driven. Foust y Hartford asesorarán estratégicamente y desarrollarán contenido para la plataforma.

El equipo ejecutivo de Driven también incluye a Tom Lofthouse, ex vicepresidente de contenido multiplataforma de Warner Bros. Discovery, quien trabajó estrechamente en el lanzamiento del transmisor Discovery+, quien se desempeñará como director de contenido y supervisará el desarrollo, la producción y la adquisición de todo el contenido de Driven.

«Nuestro objetivo es remodelar la forma en que las audiencias de nicho experimentan el contenido, la conversación y la cultura, minimizando el ruido y las barreras de la industria en favor de la autenticidad, la propiedad y la conexión», dijo George. «Driven no se trata de competir con los medios tradicionales, sino de unir lo mejor de ellos. Estamos construyendo una plataforma que resuelve los desafíos de distribución para los creadores, las marcas y las audiencias, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad y la audiencia como prioridad».

Hartford añadió: “Esto es exactamente lo que nuestra industria estaba esperando. Driven brindará a los creadores y talentos más autonomía, y lo hará de una manera que les permita brindarles a sus fanáticos exactamente el tipo de contenido que desean, en lugar de servir a un algoritmo”.