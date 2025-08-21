El servicio ahora cuesta $ 13 por mes en EE. UU.

Manzana TV+, el servicio de transmisión de pérdida de dinero del gigante tecnológico, está aumentando su precio en un 30%: para los clientes estadounidenses, ahora serán $ 12.99 por mes, un aumento de $ 3 desde $ 9.99.

La compañía dijo que está aumentando el precio de Apple TV+ En los mercados internacionales de EE. UU. Y seleccionados, a partir del 21 de agosto a partir del 21 de agosto para nuevos clientes. Los suscriptores de Apple TV+ existentes verán los precios más altos dentro de los 30 días posteriores a su próxima fecha de renovación.

Al justificar el aumento de precios, Apple señaló que ha lanzado una gran cantidad de programas de televisión y películas y que el servicio no incluye ningún anuncio. De hecho, Apple TV+ sigue siendo el único servicio de transmisión importante que no ofrece un plan de soporte de anuncios reducido por el precio.

«Desde su lanzamiento, Apple TV+ ha ampliado su profunda biblioteca de cientos de originales de Apple, con miles de horas de programación premium en géneros y lanzamientos nuevos semanalmente, todos sin anuncios», dijo la compañía en un comunicado. «Los suscriptores pueden explorar una rica oferta de dramas emocionantes, ciencia ficción épica, comedias para sentirse bien y deportes en vivo».

Apple recientemente aumentó el precio de Apple TV+ en octubre de 2023, cuando Pasó de $ 6.99 a $ 9.99 por mes en los EE. UU. El servicio de transmisión inicialmente se inclinó en noviembre de 2019 al precio líder en pérdidas de $ 4.99 mensuales.

Al anunciar el último aumento de precios, Apple promocionó los próximos estrenos en Apple TV+. Esos incluyen la temporada 4 de «The Morning Show» el 17 de septiembre; Temporada 5 de «Caballos lentos» el 24 de septiembre; «Pluribus» de Vince Gilligan el 7 de noviembre, y películas originales como «El más bajo» más bajo «el 5 de septiembre y» The Lost Bus «el 3 de octubre.

Apple TV+ también alberga programas galardonados como «Severance», que obtuvo la mayoría de las nominaciones de Emmy este año con 27, y «The Studio» de Seth Rogen, que se convirtió en la comedia de primer año más nominada con 23 asentimientos. El servicio presenta una línea de programación para niños, que incluye especiales de maní nuevas y clásicas, y ofrece acceso a los juegos en vivo «Friday Night Baseball» de MLB y los partidos de fútbol de las Grandes Ligas.

Apple TV+ ha sido perder más de $ 1 mil millones anualmente Como su gasto en contenido premium ha excedido bien los ingresos, según un informe de marzo de 2025 por parte de la información. Apple no ha comentado sobre el informe; La compañía no elimina los resultados financieros para Apple TV+.

En la foto de arriba: Reese Witherspoon ande Jennifer Aniston En «The Morning Show» de Apple TV+