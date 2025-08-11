El sentimiento de Saddil Ramdani después de debutar con Persib Bandung

Bandung, Viva – atacantes de ala Saddil Ramdani debut revelado con su nuevo club Perseguidor Bandung en la competencia oficial Súper liga 2025/2026 al enfrentar Semen Padang FCSábado 9 de agosto de 2025,

Citado en el sitio web oficial del club el lunes, Saddil Ramdani pudo actuar en la semana inaugural de la Super League esta temporada con Persib Bandung a pesar de estar lesionado mientras se preparaba para la pretemporada.

«Gracias por todo el apoyo hasta ahora. Espero que en el futuro pueda ser mejor y continuar experimentando un aumento en la aptitud física. Seguramente también quiero ser más maduro, tanto en términos de juegos o aptitud física», dijo Saddil.

Además de anotar con éxito su debut, el jugador de 26 años también pudo brindar una asistencia en el partido que condujo al gol de Febri Hariyadi para que Persib Bandung ganara con un puntaje de 2-0.

Persib Bandung Player, Saddil Ramdani

Persib Bandung trajo a la ex jugadora de Persela Lamongan antes de la temporada 2025/26 después de una carrera anteriormente con el club de la Liga Malasia Sabah FC.

Después de oficialmente en el uniforme de Persib Bandung, Saddil había tocado una vez con el equipo de Bojan Hodak, pero cuando todavía estaba en el torneo de pretemporada 2025/2026 contra Port FC y en ese partido también recibió una lesión.

A pesar de sufrir una lesión, Saddil todavía participó cuando Persib Bandung se sometió a un campamento de entrenamiento en Tailandia durante aproximadamente 10 días mientras recuperaba la condición después de ser herido.

Después de someterse a un campamento de entrenamiento, Saddil continuó sometiéndose a la recuperación, pero no pudo participar cuando Persib Bandung se enfrentó a Western Sydney Wanderers en un partido amistoso, a principios de agosto.

Además, se espera que la contribución de Saddil regrese cuando Persib Bandung se enfrenta a Manila Digger en el partido de play-off de calificación de la AFC Champions League II contra Manila Digger en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium, Bandung, el miércoles (8/13) a las 19.00 WIB. (Hormiga)