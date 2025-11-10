¡El señor Suharto estará sonriendo allí!

Jacarta – Coincidiendo con el Día de los Héroes, el 10 de noviembre, el Presidente Prabowo Subianto entregó el título al segundo Presidente de la República de Indonesia, Suharto como héroe nacional. Este título de héroe nacional se otorga de conformidad con el Decreto Presidencial (Keppres) número 116/TK de 2025 relativo a la concesión del título de héroe nacional.

Aunque en el proceso de concesión del título de héroe nacional, existen muchos pros y contras en la sociedad. Pero resulta que detrás de todo esto, hay muchas historias no contadas sobre la figura de Suharto.

Sin embargo, la vida personal de Suharto fue revelada y contada en un libro titulado ‘Pak Harto, The Untold Stories’ que se publicó en 2011. Este libro contiene recuerdos de la figura de Suharto que están escritos con honestidad y honestidad de acuerdo con la personalidad del presidente durante su vida.

Algunas de las personalidades de Pak Harto no son muy conocidas por el público; por ejemplo, vive a menudo con sencillez. Esto se puede ver en el menú de comida de Pak Harto. Se dijo que se sabía que habían visto a Pak Harto almorzando con guarniciones como tofu, tempeh, verduras y tiwul. Incluso se limitó a sonreír cuando otras personas mostraron su sorpresa ante el menú de comida que comió el difunto.

No sólo eso, Suharto también era una figura devota. Aunque está ocupado siendo presidente, Pak Harto siempre realiza sus oraciones a tiempo. Incluso se afirmó que Pak Harto siempre tomaba agua para sus abluciones mucho antes de que llegara la hora de la oración.

Mientras tanto, en el lanzamiento del libro ‘Pak Harto, The Untold Stories’ en 2011, la hija de Soeharto, Hardiyanti Rukmana o conocida por el público como Mbak Tutut, dijo que ‘Pak Harto, The Untold Stories’ cuenta sobre la vida de Suharto que no fue revelada al público. El libro, dijo Mbak Tutut, es un recuerdo de familiares, amigos, camaradas e incluso de los oponentes políticos de Suharto. Destacó que las reminiscencias fueron escritas honesta y verazmente de acuerdo con la personalidad de Suharto a lo largo de su vida, sin ninguna invención.

Compilado durante más de dos años, Mbak Tutut dijo que a este libro asistieron 113 oradores, entre ellos el ex primer ministro de Malasia Mahathir Muhammad, el ex primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew, el ex presidente de Filipinas Fidel Ramos y el rey de Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah. Quienes son fuentes en el libro tienen experiencia de contacto directo con Suharto.