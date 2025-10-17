El señor Haji dijo: ¡Estudiad religión otra vez para no extraviaros!

Jacarta – Erin Taulany finalmente habló después de que se presentaron los motivos de la demanda de divorcio André Taulany sobre él se filtró al público. A través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, Erin negó las acusaciones hechas por su esposo y enfatizó que había sido calumniada.

«Soy madre de 3 hijos, ¿dónde está su conciencia cuando calumnian así a su madre?» escribió Erin Taulany en Instagram @erintaulanycitado el sábado 18 de octubre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La mujer, que ha estado casada con Andre desde 2005, niega rotundamente las acusaciones de que sea una esposa derrochadora y de comportamiento negativo. Erin enfatizó que todas estas acusaciones no eran ciertas.

«Es como si fuera una esposa antagónica, hedonista, derrochadora, etc. Recuerden, Allah SWT sabe más», continuó.

Aunque ella lo negó, Erin se mostró reacia a explicar en detalle su versión de la verdad. Admitió que sólo se entregó a Dios.

«No necesito dar explicaciones, no necesito defensa, sólo Alá es el mayor testigo», dijo la mujer de 51 años.

En la misma carga, Erin también mencionó el estado de Andre Taulany, conocido como Haji. Insinuó que su marido debería regresar para profundizar sus conocimientos religiosos y mejorarse.

«El señor Haji dijo: estudien religión nuevamente para no extraviarse, no sigan buscando el mundo mundano. Tómense un poco de tiempo para estudiar religión nuevamente, realicen la Umrah para que su corazón y su mente no se calienten», escribió Erin.

También cerró su declaración con un mensaje para que Andre haga una introspección.

«Haz una introspección, mírate al espejo, porque ningún ser humano es perfecto… la perfección sólo pertenece a Dios Todopoderoso», concluyó Erin Taulany.

Anteriormente, circuló la noticia de que el contenido de la demanda de divorcio de Andre Taulany contra Erin se filtró al público. En su demanda, se dice que Andre mencionó la actitud de su esposa de ser reacia a cuidar de sus padres cuando realizaban la Umrah juntos, incluso cambiando el horario de salida de la peregrinación.

No solo eso, el lado de Andre también acusó a Erin de ser una esposa derrochadora. Se afirmó que Erin casi todos los días pide comida a través de un servicio de mototaxi en línea con un costo total de hasta 2 millones de IDR por día.