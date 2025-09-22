El senador PFM destacó el desempeño del jefe de policía regional de Papúa Occidental, aludiendo a problemas mineros ilegales al alcohol

Yakarta, Viva – Miembro DPD RI/MPR RI Paul Finsen Mayor (PFM) también destacó el rendimiento Kapolda Papúa OccidentalInspector General Jhonny Edison Isir. Esto surge en medio de la insistencia de la comunidad más amplia en la importancia de la reforma de la policía nacional.

Según el senador de PFM, que es miembro del Comité I de RI DPD I y se asocia con la Policía Nacional, el Jefe de Policía Regional de Papúa Occidental debe ser evaluado porque se considera menos profesional en varios casos legales.

Además, hubo una fuerte sospecha de descuidar algunas violaciones de la ley que ocurrieron en Papúa Occidental, especialmente relacionado con la minería ilegal.



El Edisson Edison

«En la actualidad, la comunidad en general quiere la reforma de la policía nacional. Y también debe hacerse con la Policía Regional de Papúa Occidental. Instamos la evaluación del desempeño de Kapolda porque es menos capaz de resolver varios problemas existentes. También ha sido demasiado tiempo y necesita ser reemplazado para que haya un aire fresco para Papúa Occidental», dijo el Senador de la PFM en su declaración escrita en su declaración escrita, lunes 22 de septiembre, 2025.

Afirmado por PFM, en Manokwari Regency, Papúa Occidental es de hecho una abundante minería de oro sin permiso (pé.) Que tuvo lugar abiertamente. Que luego se convirtió en una pregunta, como si la policía y la policía cerraron los ojos con la práctica de violar la ley y dañar a la comunidad

«Parece que ha habido una omisión sistemática de funcionarios que tienen autoridades de licencia a la policía. Aunque los perpetradores de la minería de oro ilegal son los de estas personas, también conocidos como la antigua red de la mafia. ¿Por qué no es hace mucho tiempo?

No solo un problema minas ilegalesEl Presidente del Consejo Consuetudinario de la Región de Papúa III Doberay también reveló el hecho de que la circulación desenfrenada de licor (alcohol) sin permiso en Papúa Occidental. Incluso algunos adolescentes murieron como resultado del consumo de alcohol.

La circulación del alcohol, dijo, dijo, es la principal fuente de vulnerabilidad social que resulta en un aumento en las tasas de criminalidad como ballet, asalto, violencia doméstica, violencia contra los niños y violencia sexual.

«El pueblo papúes son víctimas, tanto en términos de salud, economía, seguridad y daños ambientales. Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tienen deberes y autoridad claros, en realidad parecen ignorantes. Por lo tanto, instamos al jefe de policía de Papúa Occidental», dijo PFM.