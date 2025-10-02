El senador, como insta a Trump, pidiendo a Netanyahu proteger la flota global Sumud Flotilla

Washington, Viva – Senador Estados Unidos de América (EE. UU.), Ed Markey instó al presidente Donald Triunfo para interferencia diplomática para garantizar la seguridad de la flota Flotilla Global SumudUn grupo de barcos civiles que llevan asistencia humanitaria al carril Gaza.

«Trump debería aprovechar su relación con (primer ministro Israel Benjamin) Netanyahu para proteger la flota global de Sumud «, dijo Markey en la plataforma de redes sociales de EE. UU., X. AnadolúJueves 2 de octubre de 2025.

Su declaración surgió después de que Israel interceptó los barcos al acercarse a un territorio palestino.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington DC

«Estos son barcos civiles que aportan asistencia humanitaria a Gaza. Hay estadounidenses, incluso de Massachusetts. Debemos completar esta crisis pacíficamente», dijo Markey.

La flota, que contiene principalmente asistencia humanitaria y suministro médico, navega a fines de agosto y se espera que llegue a la costa de Gaza el jueves por la mañana en condiciones normales.

Se sabe que las tropas de la Marina israelí atacaron la flota de ayuda internacional que conduce a la franja de Gaza rodeada, y arrestaron a 317 activistas en ella, dijo el jueves el organizador.

Los activistas en barcos atacados por Israel vinieron de varios países, incluidos los ciudadanos de español, Italia, Brasil, Turkiye, Grecia, América, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, Francia y más.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelíes dijo a través de las compañías de redes sociales estadounidenses, X, los activistas que fueron detenidos se dirigían al puerto de Ashdod Israel, desde allí serían deportados a Europa.

El seguimiento oficial de la flota mostró que 21 barcos habían sido atacados por las fuerzas israelíes, mientras que otros 23 barcos continuaron su viaje a Gaza.

Israel ha mantenido un bloqueo en Gaza, una casa para casi 2,4 millones de habitantes, durante casi 18 años, y endureció cada vez más el asedio en marzo al cerrar el cruce de la frontera y bloquear la administración de alimentos y drogas, lo que empujó el área de bolsillo a la inanición.

Esto marcó la primera vez en unos pocos años más de 50 barcos navegaron juntos a Gaza, llevando a 532 partidarios civiles de más de 45 países a los bolsillos de 2.4 millones de palestinos que habían estado bajo el bloque israelí durante aproximadamente 18 años.

Israel se endureció más asedio el 2 de marzo cerrando todos los cruces fronterizos y bloqueando los alimentos, las medicinas y la asistencia, empujando a Gaza a hambre a pesar de que los camiones de ayuda se acumularon en sus fronteras.

Tel Aviv ha advertido repetidamente a la flota que salga de su bloqueo del mar en la franja de Gaza y cambie su dirección.

Los soldados israelíes han matado a más de 66,100 palestinos, la mayoría de ellos son mujeres y niños, en Gaza desde octubre de 2023. El bombardeo que ha sido incesante que el área de bolsillo invierta y causa hambre y la propagación de la enfermedad.