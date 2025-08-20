El senador Awk insta al presidente Prabowo a arreglar el proyecto de presupuesto estatal de 2026, esta es la razón

Yakarta, Viva – El miembro del Consejo Representativo Regional de RI (DPD) Angelius Wake Kako (AWK) le preguntó al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Para mejorar el plan de presupuesto nacional de ingresos y compras (Rapbn) Año 2026.

Leer también: Plummeted! Prabowo solo se dirigió a los ingresos estatales de una subvención de RP 666.3 mil millones en 2026



Esto fue dicho por el senador Awk destacó los bajos fondos de transferencia a las regiones en el proyecto de presupuesto estatal de 2026.

AWK reveló lo más destacado en la reunión plenaria del DPD RI con la agenda de presentar el proyecto de presupuesto estatal de 2026 del Liderazgo DPD al Liderazgo del Comité IV, martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Prabowo llama al Ministro de Asuntos del Interior Tito a Hambalang esta tarde, ¿sobre qué?



Inicialmente, Awk dijo que los fondos de transferencia a las regiones habían disminuido significativamente a pesar de que las condiciones del presupuesto estatal aumentaron en más del 100 por ciento en los últimos diez años.

«En 2016, nuestro presupuesto estatal de Rp 1.864 billones ahora ha aumentado a Rp 3,787 billones. Sin embargo ,, Fondo de transferencia regional Corregido con precisión grande (24.88 por ciento); De RP 864 billones en 2025 cayó a Rp 650 billones o solo el 17.16 por ciento del presupuesto estatal total «, dijo AWK.

Leer también: La postura de Prabowo ejecuta el mandato de la Constitución: acelera la autosuficiencia alimentaria de las personas



El jefe del Comité II dijo que el número era el más bajo en la historia de Indonesia. De hecho, anteriormente los fondos de transferencia a las regiones habían alcanzado el 38-40 por ciento.

«El gasto gubernamental en las regiones es muy importante para alentar el crecimiento económico local. Si la transferencia es demasiado pequeña, entonces hay una acumulación del presupuesto en el centro que perjudica a la comunidad en las regiones», dijo.

Awk luego le recordó al gobierno central que no repita los problemas como sucedió en Pati Regency, Central Java.

Con las limitaciones fiscales, la región debe pensar más difíciles de cubrir el espacio fiscal apretado, por ejemplo, con la política de aumentar los impuestos.

«Aprenda del caso Pati. No permita que la cabeza regional se vea obligada a aumentar los impuestos solo para reparar el fiscal exprimido. No queremos que vuelvan a suceder eventos como este», dijo Awk.

El senador Awk espera que el presidente Prabowo pueda reconsiderar la cantidad de fondos de transferencia regionales antes de la discusión del proyecto de presupuesto estatal de 2026 en el parlamento indonesio.

«Este paso (Rapbn revisado, rojo) ciertamente será un impulso importante porque todavía es un borrador. Ciertamente no queremos que la imagen del liderazgo del presidente Prabowo no obtenga un lugar en los corazones de la comunidad local», concluyó.