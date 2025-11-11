El Senado aprueba un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno de EE. UU. y lo envía a la Cámara de Representantes







El Senado aprobó el lunes una legislación para reabrir el gobierno, lo que acerca el fin del cierre más largo de la historia, mientras un pequeño grupo de demócratas ratificó un acuerdo con los republicanos a pesar de las duras críticas dentro de su partido.

El cierre de 41 días podría durar unos cuantos días más mientras los miembros de la Cámara, que ha estado en receso desde mediados de septiembre, regresen a Washington para votar sobre la legislación. El presidente Donald Trump ha manifestado su apoyo al proyecto de ley y dijo el lunes que «vamos a abrir nuestro país muy rápidamente».

La votación final del Senado, 60-40, rompió un agotador estancamiento que duró más de seis semanas mientras los demócratas exigían que republicanos negociar con ellos para extender los créditos fiscales para la atención médica que vencen el 1 de enero.

Los republicanos nunca lo hicieron, y cinco demócratas moderados eventualmente cambiaron sus votos cuando la ayuda alimentaria federal se retrasó, los retrasos en los aeropuertos empeoraron y cientos de miles de trabajadores federales continuaron sin recibir pago.

Presidente de la Cámara Mike Johnson instó a los legisladores a comenzar a regresar a Washington «ahora mismo» debido a los retrasos en los viajes relacionados con el cierre. «Tenemos que hacer esto lo más rápido posible», dijo Johnson, quien ha mantenido a la Cámara fuera de sesión desde mediados de septiembre, cuando la Cámara aprobó un proyecto de ley para continuar con la financiación del gobierno.

