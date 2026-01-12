El sello Lookout Point de ‘Happy Valley’ nombra director ejecutivo al productor de ‘Conclave’

Productor de “Cónclave” Julieta Howell ha sido nombrado director general de Miradorel Estudios de la BBC etiqueta detrás de «valle feliz» y «Caballero Jack».

Los codirectores ejecutivos anteriores de Lookout Point, Laura Lankester y Will Johnston partió hacia la A24 el año pasado.

Howell, quien cofundó y codirigió House Productions junto a Tessa Ross, traerá su propia lista de desarrollo de House para fusionarse con la cartera de Lookout Point, creando lo que BBC Studios describe como un «sello dramático supercargado». Ha desarrollado una trayectoria navegando en los mercados locales del Reino Unido e internacionales a través de su trabajo en House.

<br />

Ross continuará como único director ejecutivo de House Productions, que BBC Studios agregó a su lista de sellos discográficos en 2021 después de apoyar a la compañía desde su lanzamiento en 2016. House ha producido proyectos aclamados como “The Iron Claw”, “Bird” y “Conclave”, ganadora del Oscar y del BAFTA de 2024, así como la serie ganadora del BAFTA “Sherwood”, la nominada al Emmy “Brexit: The Uncivil War”, “The Good Mothers”, “Life After Life” y la próxima “Mint”.

La programación de Lookout Point incluye “Happy Valley”, “Gentleman Jack”, “A Adecuado Boy” y “Orgullo y Prejuicio” para Netflix. Louise Mutter continuará como directora general de Lookout Point, trabajando junto a Howell.

«El nombramiento de Juliette refleja no sólo la fuerza creativa de los programas que hacemos, sino también la gente que los hace», dijo Zai Bennett, director ejecutivo y director creativo de BBC Studios Productions. «Al colocar a uno de nuestros líderes más dinámicos en este puesto, garantizamos que Lookout Point siga siendo valiente y creativo para el futuro. También estoy encantado de que Tessa continúe liderando House Productions, ya que es una verdadera fuerza en un mercado de guiones intensamente competitivo».

Howell dijo: «Estoy encantado de traer mi emocionante lista de proyectos de House para unirse a la impresionante lista de producción de Lookout Point. No puedo esperar a colaborar con el brillante equipo que dará forma a la próxima generación de éxitos y continuar defendiendo la narrativa audaz y distintiva que siempre me ha entusiasmado. Lookout Point tiene un legado notable y un apetito por ideas que resuenan en el público. Asumir este rol es una oportunidad increíble, y estoy muy entusiasmado con este próximo capítulo».

Ross añadió: «Estoy muy orgulloso del trabajo que Juliette, el equipo y yo hemos hecho juntos durante estos últimos 10 años en House. No tengo ninguna duda de que será un gran éxito en Lookout Point y le deseo mucha buena suerte y felicidad».