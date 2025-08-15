El segundo PK fue rechazado por la Corte Suprema, Jessica Wongso no pudo encender el veredicto del caso de ‘Café Coffee’

Yakarta, Viva – Esfuerzo ley Jessica Kumala Wongso para convertir el veredicto del asesinato de Wayan Mirna Salihin nuevamente foedó. Tribunal Supremo (MA) rechazó oficialmente la solicitud de revisión (PAQUETE) el segundo que preguntó.

El veredicto estaba contenido en PK número 78/PK/PID/2025 con un breve amar: ‘rechazar’. El ritmo de Palu se decidió el jueves 14 de agosto de 2025. El juicio fue presidido por el Presidente del Justicia de Dwiarso Budi Santiarto, con miembros de Yanto y Achmad Setyo PudjohosoSoyo, así como el empleado de reemplazo Yunindro Fuji Ariyanto.

«Estado: El caso se ha decidido, mientras que en el proceso de minutación por la Asamblea», dijo el veredicto el viernes 15 de agosto de 2025.

Predicado de antemano, Jessica Wongso Ha presentado oficialmente una revisión (PK) al Tribunal Central de Distrito de Yakarta a pesar de que ya era libertad condicional en el caso de asesinato a Wayan Mirna Salihin usando Cyanide Coffee. La presentación de PK fue enviada por Jessica el miércoles 9 de octubre de 2024.

Jessica Wongso presentó un PK con una serie de pruebas. Una de las pruebas que se presentó fue Novum, que contenía grabaciones de CCTV en el Olivier Cafe, que se convirtió en el escenario del incidente (TKP).

«El novio que usamos tiene la forma de un disco flash, que contiene un registro de eventos cuando la acusación del debut de miRNA en (cafetería) Olivier», dijo la abogada de Jessica Wongso, Otto Hasibuan A los periodistas, miércoles 9 de octubre de 2024.

Otto afirmó que las imágenes completas de CCTV en el café nunca se jugaron durante el juicio de Jessica. Otto dijo que el CCTV intacto había sido mantenido por el padre de Mirna, Edi Darmawan Solihin.

«Significa, significa que toda la serie de CCTV se ha cortado en pedazos, ya no es un rompecabezas intacto. Si hay una grabación de 6 a 6, algunos faltan en ella», dijo Otto.

Afirmó que las imágenes de CCTV jugadas durante el juicio estaban incompletas. Otto sospechaba que había una ingeniería.

La razón es que hay diferencias en la calidad del video que muestra dos testigos expertos presentados por el fiscal, a saber, Christopher Hariman y M. Noah. Otto explicó, cuando Christopher Experts tocó imágenes de CCTV con una calidad de 1920×1080 píxeles, mientras que M. Noah con calidad de 960×576 píxeles.

«¿Qué pasó con esto? Así que imagine que la calidad es en realidad una alta definición, pero el aireado que se ha convertido en una definición estándar para que se escape», dijo.

Según él, los expertos presentaron cuando el juicio dio información de acuerdo con lo que se entendió. No ver los hechos del CCTV existente.

«Finalmente, este experto le dice al juez, esto es esto. Por lo tanto, la interpretación de los expertos será, ya no vemos de primera mano lo que sucedió en el CCTV. Debe ser que el CCTV no se explique, somos suficientes para ver, qué se hace, qué escenas suceden en el CCTV», dijo Otto.

Otto continuó, la disminución en la calidad de las imágenes de CCTV también afectó el color del video reproducido en la prueba. Luego, según él, se concluyó que el punto de Jessica Wongso puso veneno en el café Mirna.

«En el segundo segmento a las 16.59 y 18.25. Vic (Coffe de hielo de Vietnam) ha sido borracho por Mirna hubo una disminución en la calidad que el CCTV», dijo.

«Finalmente, lo que sucedió, en el toxiólogo vio diferentes colores. Aquí parecía ser diferente debido a algo que dijo. De hecho, esta diferencia de color no fue porque el vidrio cambió de color, sino por la diferente calidad de imagen», agregó Otto.