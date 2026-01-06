





El presunto secuestro de venezolano El presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (EE.UU.) ha provocado una indignación internacional generalizada, incluidas críticas de varios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellos aliados cercanos de Washington.

El embajador de Cuba en la India, Juan Carlos Marsán Aguilera, condenó enérgicamente la operación militar estadounidense en Venezuela, calificándola de ilegal y peligrosa, informó la agencia de noticias PTI.

«Esta agresión militar estadounidense hacia Venezuela, en mi opinión, es un acto criminal. Es un acto terrorista porque viola todos los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Es una acción unilateral contra un país soberano», afirmó.

Advirtió que ningún país por sí solo puede frenar a Washington e instó a la unidad global a través de organismos multilaterales como la ONU y los BRICS, diciendo que la acción colectiva es la única manera de contrarrestar lo que describió como la conducta internacional imprudente de Estados Unidos.

Mientras tanto, el embajador de Rusia, Vassily Nebenzia, dijo que Estados Unidos no puede “proclamarse a sí mismo como una especie de juez supremo, el único que tiene el derecho de invadir cualquier país, etiquetar a los culpables, dictar y hacer cumplir castigos independientemente de las nociones de derecho internacional, soberanía y no intervención”.

El embajador de México, Héctor Vasconcelos, dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU tenía la «obligación de actuar con decisión y sin dobles raseros» y subrayó que correspondía a «los pueblos soberanos decidir sus destinos», según un comunicado de la ONU.

El Miembros del CSNU han cuestionado la legalidad de las acciones de Washington, calificándolas de violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.

Mientras tanto, al comparecer ante un tribunal de Nueva York, Maduro se describió a sí mismo como “prisionero de guerra” y víctima de “secuestro”. Él y su esposa se declararon inocentes de los cargos de tráfico de drogas presentados contra él por las autoridades estadounidenses.

Tras su destitución, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, prestó juramento como presidenta interina, de conformidad con un fallo de la Corte Suprema de Venezuela.

Si bien Rodríguez señaló su voluntad de cooperar con Estados Unidos, se refirió a Maduro y su esposa como “rehenes”.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió sobre nuevas acciones militares contra Venezuela y también lanzó amenazas contra el presidente colombiano Gustavo Petro. Petro desestimó la advertencia, calificándola de “ilegítima”.

