El sector privado fue atrapado por primera vez en un caso de corrupción, seguido por funcionarios y luego miembros del consejo

Samarinda, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Descubra la acción estadística de datos que muestra los círculos oficina Echelon I, II y III y fiestas privado Conviértase en el grupo profesional más manejado en casos de corrupción.

Leer también: La promesa de la investigación de los combatientes del caso de tiro de diplomático indonesio es una prioridad



«La historia siempre se pondrá del lado de aquellos que se atreven a mantener la integridad», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, al entregar la presentación a la que asistieron los líderes del gobierno provincial y el DPRD de Kalimantan este en Balikpapan el jueves.

Basado en el último manejo de datos de asuntos del sector privado ocupa la secuencia superior con 483 personas, seguida por la oficina de Eselon I, II y III de 437 personas.

Leer también: El vicegobernador dijo que el desarrollo masivo fue una de las causas de Bali estar rodeadas de inundaciones





Ilustración de la corrupción/extorsión.

En tercer lugar había miembros del DPR y DPRD con un total de 363 personas manejadas por el KPK.

Leer también: El 27 de septiembre estaba programado para ser el Día Nacional de la Comedia



Setyo enfatizó que la corrupción recurrente no solo fue causada por la debilidad del sistema, sino también por el comportamiento de los funcionarios que usaron mal la autoridad que tenía.

Según él, el hecho de esta vulnerabilidad es una amenaza seria que puede obstaculizar el logro de la visión de oro indonesio de 2045.

Varios otros indicadores también muestran que la integridad nacional todavía está en condiciones vulnerables.

El índice de percepción de corrupción indonesia (GPA) en 2024 está en la puntuación de 37 de cada 100, lo que indica que la percepción de corrupción en el sector público sigue siendo alta.

Mientras tanto, el índice de comportamiento anti -corrupción (IPAK) de la comunidad también se considera no consistente con una puntuación de 3.85 de una escala de 5.00.

Para superar este problema, el KPK llevó a cabo la estrategia Trident de erradicar la corrupción que incluía tres enfoques principales.

«El Trident es educación para construir valores anti -corrupción, prevención a través de la mejora del sistema y la acción para proporcionar un efecto disuasorio», explicó Setyo.

Según él, los desafíos de la integridad futura en el futuro son el surgimiento del potencial de corrupción digital, polarización política y la necesidad de resiliencia moral individual.

Los funcionarios honestos a menudo se consideran inflexibles y con ostracismo, a pesar de que son la última fortaleza de una burocracia limpia.

Por lo tanto, Setyo enfatizó que el coraje es un requisito absoluto para mantener la integridad en medio de diversas presiones.

«Todos tienen la oportunidad de convertirse en un funcionario, pero no todos pueden dejar un buen legado», dijo Setyo. (Hormiga)