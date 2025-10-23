El sector minorista es denominado la columna vertebral de la economía nacional, Lark revela los desafíos de su desarrollo

Jacarta – La plataforma integrada de productividad, Lark, se compromete a apoyar el crecimiento del sector. minorista en Indonesia presentando soluciones digitales y fomentando la innovación en las empresas minoristas locales.

Gerente general El representante de APAC, Lark Mark Dembitz, dijo que el sector minorista es la columna vertebral de la economía indonesia con una contribución de más del 54 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El vasto mercado minorista y la creciente clase media son los principales impulsores del potencial de este sector.

«Sin embargo, a pesar de sus grandes oportunidades, este sector también requiere que las empresas minoristas se adapten rápidamente a los avances tecnológicos y a los cambios en las preferencias de los consumidores», dijo Mark, citado en su declaración del jueves 23 de octubre de 2025.

Explicó que su partido, a través de soluciones innovadoras de transformación minorista, apoya el crecimiento del sector minorista en Indonesia, cuyo objetivo es alcanzar el 5 por ciento para 2025. Ayudando a aumentar la competitividad y el crecimiento a largo plazo de las empresas minoristas locales.

En este sentido, Lark ha establecido una asociación con PT. Sol Putra Prima (MPPA) Tbk., una empresa minorista propiedad del Grupo Lippo y operadora de Hypermart, una de las cadenas de hipermercados de Indonesia.

A través de esta colaboración, las innovadoras soluciones de transformación minorista de Lark serán utilizadas por 6.000 empleados de la oficina central y de primera línea en 130 tiendas Hypermart en toda Indonesia.

«La asociación con MPPA confirma nuestro compromiso de apoyar la transformación digital del sector minorista de Indonesia», afirmó Mark Dembitz.

Lark ayuda a los equipos de Hypermart a trabajar de manera más inteligente y rápida al simplificar las actividades operativas y mejorar la colaboración, para que puedan concentrarse más en brindar el mejor servicio a los clientes.

Director General Adjunto de PT Matahari Putra Prima (MPPA) Tbk. Jerry Goei agregó que esta colaboración pudo fortalecer las operaciones, mejorar la comunicación del equipo y fomentar la eficiencia en toda la organización.